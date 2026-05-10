Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Kristian Nökkvi Hlynsson skoraði eitt marka Twente í mikilvægum 4-0 sigri liðsins á Sparta Rotterdam í hollensku úrvalsdeildinni í dag. Með sigrinum lyfti Twente sér upp í Meistaradeildarsæti.
Kristian var sem fyrr í byrjunarliði Twente og mark hans kom á 71.mínútu í stöðunni 2-0 Twente í vil. Daan Rots bætti síðan við fjórða marki Twente fyrir leikslok og þar við sat.
Sökum þess að NEC Nijmegen tapaði á sama tíma á móti Groningen og Ajax tapaði 1-2 gegn Utrecht, gerir sigur Twente það að verkum að liðið lyftir sér upp fyrir NEC í þriðja sæti deildarinnar og er nú með tveimur stigum meira en NEC í fjórða sætinu og þremur stigum meira en Ajax í því fimmta.
Þriðja sætið mun veita þátttökurétt í undankeppni Meistaradeildar Evrópu fyrir næsta tímabil þegar að yfirstandandi tímabili lýkur og því til mikils að vinna.
Aðeins ein umferð er eftir af hollensku úrvalsdeildinni. Twente heimsækir verðandi Holllandsmeistara PSV Eindhoven í lokaumferðinni. PSV hafði betur gegn Go Ahead Eagles í dag, 4-1. Alfons Sampsted og Stefán Ingi Sigurðarsson byrjuðu báðir leikinn fyrir Go Ahead Eagles.