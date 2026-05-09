Bandarískur ellilífeyrisþegi á níræðisaldri hefur undanfarna daga gengið um Nuuk, höfuðborg Grænlands, og boðið vegfarendum 25 milljónum króna fyrir að greiða atkvæði með því að ganga inn í Bandaríkin, kæmi til slíkrar atkvæðagreiðslu. Hann rekur þetta erindi sitt sjálfur og bandaríska sendiráðið kannast ekkert við hann.
Clifford Edward Stanley er 86 ára ellilífeyrisþegi sem hefur sést á vappinu um götur höfuðborgarinnar, snyrtilega klæddur, og lofað hverjum grænlenskum ríkisborgara háum fjárhæðum. Slíkum fjárhæðum ræður hann reyndar ekki sjálfur yfir, en hann er viss um að bandarísk stjórnvöld sjái um smáatriðin.
Grænlenska ríkisútvarpið ræddi við Clifford sem sagðist sjálfur standa að verkefninu. Hann ætlar að dvelja í Nuuk til 20. maí. Markmiðin með þessu fyrirtæki segir hann vera að hafa ofan af fyrir sér, bæta heiminn og valdefla grænlensku þjóðina.
Hann mun hafa varið undanförnum mánuðum í undirbúning „heimagerðrar þjóðaratkvæðagreiðslu“ eins og grænlenska ríkisútvarpið lýsir því. Hann sé nú kominn til Grænlands til að kanna fýsileika þess.
KNR hafði samband við bandaríska sendiráðið sem þvær hendur sínar af þessu. Það kveðst ekki vita hvort um bandarískan ríkisborgra sé að ræða en að hann tali ekki fyrir hönd bandarískra stjórnvalda.
Fái hann meirihluta borgara Grænlands til að kjósa með inngöngu í Bandaríkin hefur hann lofað hverjum einum þeirra og einasta skattfrjálsa eingreiðslu upp á 200.000 Bandaríkjadali sem nemur rúmlega 24 milljónum króna. Þessari upphæð hefur hann ekki sjálfur aðganga að en hyggst safna undirskriftum til að fara svo með fyrir forsetann Donald Trump. Trump og ónefndur sjóður í Sádí-Arabíu muni sjá um að safna fénu sem þarf, sem kemur til með að nema tæpri einni og hálfri billjón íslenskra króna.
Clifford segir að grænlenska lögreglan hafi haft það til rannsóknar hvort hann væri útsendari og að hún hafi einnig sagt honum að hann megi gera það sem hann langaði til innan ramma laganna. Grænlenska lögreglan hefur einnig staðfest að undirskriftasöfnunin hans sé lögleg.
Clifford hefur að eigin sögn ekki átt góðu gengi að fagna fram til þessa. Grænlendingar hafi ekki tekið vel í tillögur hans og grænlenskar stofnanir hafi upp til hópa hunsað hann. Grænlandsbankinn hafi til að mynda hent honum út um leið og hann gekk inn.
Í morgun hafði hann fengið tvö staðfest já frá íbúum Nuuk. Nei-in eru öllu fleiri. Fari hagur hans ekki að vænkast bráðum vendir hann kvæði sínu í kross og flýgur til Kanada. Þar hefur hann einnig haft áþekka heimagerða þjóðaratkvæðagreiðslu á prjónunum.