Guðmundur M. Kristjánsson, fyrrverandi hafnarstjóri á Ísafirði, segir að Bolungarvík og Ísafjarðarbær ættu að vera sama sveitarfélagið.
Hræðsla og hræðsluáróður hafi komið í veg fyrir að almennilegar samræður um mögulega sameiningu sveitarfélaganna kæmust á skrið.
Nú þegar styttist í sveitarstjórnarkosningar fara kjósendur að íhuga hvað skiptir þá máli og hvaða breytingar, ef einhverjar, þeir vilja sjá í sínu nærumhverfi. Fréttastofa hélt á dögunum til Vestfjarða og tók nokkra Vestfirðinga tali um stóru málin fyrir kosningarnar. Margir viðmælenda fréttastofu hafa búið fyrir vestan áratugum saman og gjörþekkja sitt sveitarfélag.
Í spilaranum að neðan er hægt að horfa á þáttinn um Vestfirði í heild sinni en þar viðrar Guðmundur skoðanir sínar á stærstu málunum í bænum.
Guðmundur hefur búið á Ísafirði í 24 ár en hann flutti þangað frá Asíu.
Fréttamaður rak upp stór augu þegar hann sagðist upphaflega vera Bolvíkingur sem byggi nú á Ísafirði og spurði hvort það væru ekki svik við Bolungarvík en Guðmundur hélt nú hreint ekki.
„Nei, nei, nei, þetta ætti í raun að vera sama sveitarfélagið. Það er í rauninni afskaplega heimskulegt að vera að reka hér mörg lítil sveitarfélög. Hér á bara að vera eitt stórt sveitarfélag og stuðningur við alla.“
Hann var þá spurður hvers vegna úr því hefði ekki orðið í ljósi þess að umræða um sameiningu kemur upp við og við.
„Ég held það sé fyrst og fremst vegna þeirra sem ráða og líka þeirra sem ráða ekki. Það eru margir þverhausar til staðar sem koma í veg fyrir að umræðan sé tekin. Ég held það sé góður grundvöllur fyrir því að taka þessa umræðu. Sjáið bara þegar sveitarfélögin Þingeyri, Flateyri og Suðureyri sameinuðust Ísafjarðarbæ árið 1996 - það var „win, win“ fyrir alla og Ísafjörð líka. Það er skrítið að Bolungarvík og Súðavík séu ekki komin í þann pakka líka. Það er einhver hræðsla og hræðsluáróður.“
Barst þá talið að fólksfjölgun í bænum en hún var talsvert umfram spá sveitarfélagsins. Áætlað var að íbúum myndi fjölga um 21-59 en raunfjölgunin reyndist síðan 150 manns, samkvæmt nýlegri úttekt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
„Ef við horfum á eyrina Ísafjörð eða Skutulsfjarðareyrina þar sem megnið af byggðinni er þá sérðu að það er ekki mikið land til og undirlendi er takmörkuð gæði hér. Okkur gafst alveg einstakt tækifæri þegar verið var að stækka höfnina hérna - sem er lífæð plássins. Tugum milljóna eða hundruðum milljóna verðmætum var kastað í sjóinn í staðinn fyrir að dæla á land og búa til undirlendi og búa til byggingaland; búa til útisvæði og búa til alls konar á því efni sem í raun og veru var hent, sem hefði verið ídealt að nota í hvað sem er og sérstaklega undir húsbyggingar.“
Margir sem fréttastofa ræddi við töluðu um skort á fjölbreytni í atvinnulífi bæjarins og vildu svo gjarnan að næsta bæjarstjórn reyni sitt besta til að laða að fjölbreytt fyrirtæki. Guðmundur var spurður hvort hann hefði einhverja skoðun á þessu.
„Ísafjörður er náttúrlega þekktur fyrir útgerð og fiskvinnslu, sem hefur dalað, það er ekki margir togarar eftir hérna en ég held að þeir sem eru hér eftir, þetta eru góð fyrirtæki með öfluga starfsemi og vonandi haldast þau bara áfram. Það hefur líka byggst upp, og sérstaklega í gegnum höfnina, ég þekki það sem fyrrverandi hafnarstjóri að koma skemmtiferðaskipa er gríðarlega mikilvæg og samfélagið og bærinn nýtur góðs af því og þegar höfninni gengur vel þá gengur bænum vel,“ sagði Guðmundur.
En hvað með hann sjálfan? Finnst honum gott að búa á Ísafirði?
„Það er náttúrulega alveg geggjað sko. Mjög gott. Ég búinn að búa víða og er flökkudýr í eðli mínu en hér liður mér vel og hér ætla ég að vera áfram. Hér er öflugt mannlíf; hér er músík, leiklist og öflugt starf eldri borgara og öflugt starf sjálfboðaliða. Við erum með skíðin, íþróttirnar, Aldrei fór ég suður - hátíðina, og bara nefndu það. Hér hafa allir nóg að gera. Ég sjálfur er alveg pakkaður af verkefnum og er aldrei heima hjá mér.“
Í ár hafa íbúar Ísafjarðarbæjar um fimm flokka að velja úr; Framsókn og óháða, Viðreisn, Sjálfstæðisflokk, Miðflokk og Samfylkingu. Þetta er breyting frá því í síðustu kosningum þegar Í-listinn sálugi sigraði en undir hans hatti buðu fram Samfylking, Viðreisn, VG og óháðir en í ár bjóða Viðreisn og Samfylking fram undir eigin merkjum.
Fólksfjölgun var minni í fyrra en spár gerðu ráð fyrir og þannig náðist að vinna upp skuld í íbúðauppbyggingu. Enn eru þó langir biðlistar eftir leigu- og félagslegu húsnæði og mikil þörf á frekari uppbyggingu hjúkrunarrýma og leikskólaplássa. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á húsnæðisáætlunum sveitarfélaga á Íslandi.