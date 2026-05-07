Flókið gæti reynst að mynda meirihluta í Reykjavík miðað við nýjustu kosningaspá Vísis. Það megi búast því að fylgi flokkanna verði á fleygiferð fram að kosningum og tölur eftir viku gætu verið gjörólíkar því sem fram kemur í könnunum í dag.
Þetta og fleira kom fram í kvöldfréttum Sýnar í kvöld en í sett mætti stjórnmælafræðingurinn Hafsteinn Birgir Einarsson. Hann bendir á að miðað við nýjustu kosningaspá Vísis sé tveggja flokka meirihluti samsettur af Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni mögulegur.
„Pólitískt sér maður þetta ekki alveg gerast, þetta eru flokkarnir sem svona á landsvísu skipa sér upp sem stóru turnana og erfitt að sjá að þetta verði fyrstu kostir. Kannski ef að allt fer í hnút,“ áætlar Hafsteinn.
En Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, hefur mikið haft orð á því í aðdraganda kosninga að „gefa Samfylkingunni frí“ og telur Hafsteinn það vera viðbúið að slík orð séu látin falla í ljósi þess að meira en minna vinstri stjórn hefur verið í Reykjavík um nokkuð langt skeið.
„Ég hugsa að þetta sé ekki fyrsti kostur á blaði, fyrir hvorugan flokk,“ bætir hann við.
En það er einnig mögulegur þriggja flokka meirihluti þar sem Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Miðflokkurinn myndu gera með sér samkomulag.
„Þarna höfum við auðvitað flokka sem eru hægra megin og svona miðju til hægri og enginn þessara flokka er í núverandi meirihluta. Það gæti maður ímyndað sér að myndi höfða til þeirra svona hvað þetta varðar,“ segir Hafsteinn.
Hann segir þó að ágreiningur um skipulagsmálin og óvild milli Viðreisnar og Miðflokksins á landsvísu gæti komið í veg fyrir að samkomulag gengi eins og í sögu þessarra flokka á milli.
Stutt er í áttunda mann hjá Sjálfstæðisflokknum ef þróun heldur áfram líkt og hún hefur gert undanfarið en þá gæti þriðji möguleikinn á meirihluta í borgarstjórn komið fram á sjónarsviðið.
„Við gætum séð meirhluta Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar en það munar bara einhverjum kommum þarna upp á að þetta takist eða takist ekki, sem segir manni bara að þetta er allt opið,“ segir Hafsteinn.
Hafsteinn segir það geta orðið flókið ef fjórir flokkar mynda meirihluta en að erfitt sé að finna samstæðumynd. Það gangi vel hjá Vinstrinu í könnunum þessa dagana og að mögulega rati flokkurinn í meirihluta.
Þá kannski einna helst ef skipulagsmálin verði til þess að Viðreisn sjái sér ekki fært að mynda meirihluta með flokkum hægra megin við miðju.
Töluvert fleiri vilja sjá Sönnu Magdalenu Mörtudóttur oddvita Vinstrisins sem borgarstjóra en Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar samkvæmt nýrri könnun Maskínu um hug borgarbúa til þess hver oddvitanna eigi að verða borgarstjóri.