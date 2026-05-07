Babb í bátinn enn eina ferðina

Eldur sem kviknaði í gagnaveri í Amsterdam setur enn eitt strik í reikninginn hjá forsvarsmönnum Herjólfs. Vegna eldsvoðans liggur bókunarkerfið niðri.
Forsvarsmenn Herjólfs hafa ekki átt sjö dagana sæla vegna bilana og langra sjóferða en nú hefur enn og aftur komið babb í bátinn. Vísað er í frétt hollenska miðilsins NL Times á Facebook-síðu Herjólfs en í fréttinni segir að í morgun hafi kviknað mikill eldur í Almere-gagnaverinu.
Ekki liggur fyrir af hverju eldurinn kviknaði en varað er við að fjöldi stofnana reiði sig á gagnaverið og gætu vefsíður þeirra því orðið fyrir truflunum. Bókunarkerfi Herjólfs er þar með talið.
„Teymið mun vinna að því að koma kerfinu aftur upp um leið og samband næst til höfuðstöðvanna,“ segir í færslu Herjólfs.
Samt sem áður verður siglt frá Vestmannaeyjum til Landeyjahafnar á morgun, fyrsta ferð fer klukkan átta.
„Við viljum ítreka að starfsfólk okkar getur ekki bókað né breytt ferðum sem stendur. Við munum upplýsa viðskiptavini um leið og við fáum frekari fréttir.“
Samgöngur milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar hafa töluvert verið til umræðu undanfarnar vikur. Fyrst gekk illa að dýpka Landeyjahöfn og bilaði dýpkunarskipið svo í nokkra mánuði var siglt til Þorlákshafnar.
Þá bilaði önnur vélin í Herjólfi með þeim afleiðingum að ein ferð á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja tók um sex klukkustundir. Um tíma fór ferjan Baldur leið Herjólfs en henni er alla jafna siglt um Breiðafjörð. Breytingar á ferðum Baldurs urðu til þess að þeir starfsmenn Orkubús Vestfjarða urðu strandglópar í Flatey.
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hyggst halda opinn fund um stöðu samgangna til Vestmannaeyja þann 18. maí. Einnig verður nauðsyn ferjuáætlunar til umræðu.