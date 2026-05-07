Töluvert fleiri vilja sjá Sönnu Magdalenu Mörtudóttur oddvita Vinstrisins sem borgarstjóra en Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar samkvæmt nýrri könnun Maskínu um hug borgarbúa til þess hver oddvitanna eigi að verða borgarstjóri.
Könnunin er í samræmi við könnun Maskínu sem birt var í gær um fylgi flokkanna í tilfelli Hildar Björnsdóttur og Péturs Marteinssonar. Flestir vilja sjá Hildi, oddvita Sjálfstæðisflokksins, sem borgarstjóra eða rúm 28 prósent en 19 prósent nefna Pétur oddvita Samfylkingarinnar.
Þar skammt á eftir kemur Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá Vinstrinu, tæp 18 prósent nefna hana, og svo Björg Magnúsdóttir hjá Viðreisn með 10 prósent. Athygli vekur að fylgi Sönnu er töluvert umfram fylgi Vinstrisins á meðan fylgi Bjargar er undir fylgi Viðreisnar.
Einar Þorsteinsson hjá Framsóknarflokki mælist með 8,5 prósent sem er nær tvöfalt fylgi flokksins í borginni á meðan fylgi Ara Edwald er á pari við fylgi Miðflokksins hvar hann er oddviti.
Fimm prósent nefna Silju Sóleyju Birgisdóttur hjá Sósíalistum sem borgarstjóraefni, tvö prósent Kristin Jón Ólafsson Pírata og eitt prósent Sigfús Aðalsteinsson hjá Okkar borg. Guðmundur Ingi Þóroddsson hjá Flokki fólksins og Ingimar Þór Friðriksson hjá Góðan daginn mælast með undir eitt prósent fylgi sem borgarstjóraefni.