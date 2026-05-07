„Og nei Snorri Másson, þú ert ekki fórnarlambið hér.“

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra setti á mikla ræðu um fordóma og klykkir út með því að lesa Miðflokknum pistilinn. Þeir sem vilja spá í hugsanlegt meirihlutasamstarf Miðflokks og Viðreisnar geta nánast sett strik yfir þær bollaleggingar.
Hanna Katrín birtir messu sína á Facebook-síðu sinni þar sem hún segir um það sem hún vill kalla innflutta fordóma:
„Mikið hljóta stuðningsmenn ÍBV, þessa öfluga íþróttafélags, að skammast sín fyrir framgöngu þeirra sem gerðu aðsúg að markmanni Vals í öðrum leik liðanna í úrslitaeinvíginu um Íslandsmeistaratitil í kvennahandbolta núna í vikunni.“
Vísir greindi frá atvikinu fyrr í vikunni.
Hanna Katrín segist vita að þetta sé ekki nokkuð sem félagið vilhu standa fyrir og hún geri ráð fyrir að máli verði tekið föstum tökum í Vestmannaeyjum sem og á vettvangi Handknattleikssambands Íslands.
„En svona fordómar, niðrandi köll á andstæðinga í íþróttaleik, eiga sér ekki stað í tómarúmi. Samtökin 78 sem og aðrir sem starfa innan mannréttindasamtaka ýmis konar hafa bent á sýnilegt bakslag í réttindum hinsegin fólks hér á landi.“
Ráðherrann segist muna þá tíð að flestir stjórnmálamenn hafi verið þungir í taumi þegar kom að því að tryggja hinsegin fólki mannréttindi til jafns við aðra þegna.
„Það var almenningur sem þá tók boltann með hugrökku baráttufólki og þrýsti á um breytingar. Í kjölfarið og alla tíð síðan hefur Ísland verið með þeirra þjóða þar sem hinsegin fólk kemst næst því að njóta réttinda til jafns við aðra þjóðfélagsþegn.“
Hanna Katrín beindi þá sjónum að Miðflokkunum og sagði hann vilja fara til baka til gömlu góðu dagana þar sem hinsegin fólk var ekki svona sýnilegt heldur var haldið í skugganum.
„Til að ná þessu fyrirheitna ríki sínu herjar Miðflokkurinn nú á almenning með innfluttum fordómum. Stefið í fordómarausinu er að aukin réttindi hinsegin fólks þýði minni réttindi annarra.“
Hanna Katrín treystir ÍBV til að kýtta í þær sprungur sem mynduðust í íþróttahúsinu í Eyjum um daginn hratt og örugglega.
„Eitt að lokum,“ sagði Hanna Katrín og fór nú hvergi leynt með það hvað henni finnst í raun og veru um Miðflokkinn:
„Ein uppáhaldsiðja Miðflokksmanna er að misnota íslenska fánann í fordómafullri orðræðu sinni um málefni hinsegin fólks. Þess vegna er rétt að draga fram að sem afrekskona í íþrótt sinni, landsliðskona sem hefur borið hróður Íslands víða, hefur Hafdís Renötudóttir gert margfalt meira til að heiðra íslenska fánann en allir Miðflokksmenn til samans.“
Og ráðherrann hnýtti við, eins og til að vilja þagga niður í einum yngsta þingmanninum:
„Og nei Snorri Másson, þú ert ekki fórnarlambið hér.“