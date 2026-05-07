Hafnar því að hafa gengið nakinn um sameignina

Kærunefnd húsamála hafnaði nýlega kröfu leigjanda um að fyrrverandi leigusali hans myndi endurgreiða honum leigu og um að hann myndi greiða honum bætur vegna muna í hans eigu sem leigusalinn fargaði. Leigusalinn fékk ítrekaðar kvartanir vegna leigjandans, meðal annars vegna hegðunar og umgengni í sameiginlegu rými. Þar á hann til dæmis að hafa gengið um nakinn.
Leigjandinn hafði gert kröfu um að leigusalinn myndi endurgreiða honum 85 þúsund krónur í leigu og sömu fjárhæð í tryggingu. Þá krafðist hann bóta að fjárhæð 132.842 kr. vegna muna sem hann fargaði. Leigusalinn hafnaði kröfunum að undanskilinni kröfu um endurgreiðslu á tryggingu sem hann féllst á að endurgreiða.
Í úrskurði kemur fram að nefndin telji að leigjandinn verði að bera hallann af því að hafa ekki skilað herberginu í samræmi við samkomulag. Þá hafi hann ekki sýnt fram á með sönnunargögnum að leigusalinn hafi fargað verðmætum eignum hans.
Í úrskurði kærunefndarinnar kemur fram að þeir höfðu gert ótímabundinn leigusamning frá 6. september 2022 um leigu á herbergi en tekist var á um leigu fyrir júnímánuð árið 2025 í húsnæði sem leigjandinn hafði verið fluttur í eftir kvartanir í öðru húsnæði.
Leigjandinn hafði greitt fyrir mánuðinn en fór svo af landi brott og kom ekki aftur á umsömdum tíma til að tæma herbergið. Samkvæmt úrskurði átti hann að tæma herbergið fyrir 15. júní.
Í sjónarmiðum leigusalans kemur fram að meðan á leigutímanum stóð hafi hann fengið ítrekaðar kvartanir frá öðrum leigjendum vegna mannsins sem hafi, meðal annars, lotið að því að hann hafi gengið um nakinn í sameiginlegum rýmum, sem hafi valdið öðrum leigjendum óþægindum og verið í andstöðu við reglur um nábýlisrétt.
Hann hafi ítrekað þurft að hafa afskipti af honum vegna framkomu hans og umgengni og verið áminntur og gerð grein fyrir því að frekari brot eða kvartanir myndu leiða til uppsagnar leigusamningsins. Leigusalinn segist þannig ítrekað hafa sagt upp leigusamningi en ítrekað komið með afsakanir og sent skilaboð. Það hafi átt að bera hann út sumarið 2023 en hann hafi lofað betri umgengni og snyrtimennsku.
Í kjölfarið hafi honum verið boðið að flytja í aðra íbúð með það að markmiði að koma til móts við hann. Þar hafi aftur á móti hafist sambærileg vandamál þar sem aðrir íbúar hafi orðið fyrir ónæði og óæskilegri framkomu. Við upphaf leigunnar þar hafi honum verið tilkynnt að um tímabundna ráðstöfun væri að ræða og að hann þyrfti að ﬂytja út eigi síðar en 12.-15. júní, þar sem eignin væri seld og að það þyrfti að þrífa.
Leigusalinn segir leigjandann hafa farið án þess að þrífa og hafa skilið eftir eigur og sorp. Eigur hans hafi verið fluttar í geymslu og sorpi hent.
Í úrskurði segir leigjandinn hegðun annarra íbúa í húsinu ábótavant og að í öðru herberginu sem hann tók á leigu hafi verið mygla í eldhúsi, „ryðgað“ baðkar og fleira. Þar hafi einnig verið ónæði af öðrum íbúum sem hafi reykt og drukkið áfengi langt fram eftir nóttu og hlustað á háværa tónlist í tvær vikur í hverjum mánuði. Einn af þeim hafi ráðist á hann en hann varist því.
Hann segir jafnframt að hann hafi ætlað að koma á tilsettum tíma til að tæma herbergið en hafi ekki getað það vegna tannaðgerðar sem hann fór í og vegna þess að hann þurfti að aðstoða föður sinn. Hann hafi beðið leigusalann um að geyma dót sitt en þegar hann kom svo til baka hafi hann séð einn af starfsmönnum leigusalans í fötunum hans. Hann hafi þurft á þeim að halda fyrir útskrift sína.
Leigjandinn neitar því í úrskurði að hafa gengið nakinn um íbúðina, hann hafi aðeins einu sinni gleymt því að nota handklæði. Þá segir hann ekki hafa verið þörf á að þrífa mikið og að hann hafi verið búinn að flokka eigur og mat áður en hann yfirgaf landið. Hann hafi verið með mikið dót og ekki getað flutt það á einum degi.
Í niðurstöðu nefndarinnar kemur fram að þau hafi óskað eftir nánari upplýsingum um ferðir leigjandans. Hann hafi yfirgefið landið 4. júní og svo ekki náð að koma aftur fyrr en þann 5. júlí og þá vitjað eigna sinna. Leigulok hafi verið við upphaf júnímánaðar og vegna þess að hann hafi ekki verið búinn að tæma og þrífa hafi kostnaður fallið á leigusalann og telur nefndin að leigjandinn verði að bera hallann af því að skila herberginu ekki í samræmi við samkomulag og því er kröfu hans um endurgreiðslu leigu hafnað.
Hvað varðar eigur hans segir nefndin að leigjandinn styðji kröfu sína ekki með neinum gögnum og því hafi ekki verið sýnt fram á að leigusalinn hafi fargað verðmætum eignum.