Fótbolti

Yfir þrjá­tíu milljónir vilja Mbappé í burtu

Sindri Sverrisson skrifar
Það væru líklega flest ef ekki öll lið til í að hafa Kylian Mbappé í sínum röðum. Getty/Angel Perez Meca

Megn óánægja ríkir hjá Real Madrid með þá staðreynd að annað árið í röð virðist liðið hafa misst af bæði Spánar- og Evrópumeistaratitlinum. Skuldinni er skellt á stærstu stjörnu liðsins, Kylian Mbappé.

Þessi 27 ára Frakki hefur raðað inn mörkum fyrir Real á þeim tveimur árum sem hann hefur spilað með liðinu, skorað 85 mörk í 100 leikjum, en það dugar skammt til að gleðja stuðningsmenn liðs sem á 36 Spánarmeistaratitla og 15 Evrópumeistaratitla í sínu safni.

Mbappé hefur verið að glíma við meiðsli aftan í læri síðustu daga og þykir ólíklegt að hann nái El Clásico leiknum við Barcelona á sunnudaginn. Real þarf að vinna þann leik því annars tryggir Barcelona sér aftur meistaratitilinn, í fyrsta sinn með því að vinna erkifjendurna.

Vegna meiðslanna hefur Mbappé ekki getað æft og hann fékk frí í síðustu viku sem hann nýtti til að ferðast til Sardiníu.

Frjálst að gera það sem hann vill í frítímanum

Óhætt er að segja að það hafi fallið illa í kramið hjá stuðningsmönnum Real að sjá Mbappé hafa það náðugt á snekkju, um svipað leyti og Real var að mæta Espanyol.

„Mbappé má gera það sem hann vill í sínum frítíma, rétt eins og aðrir leikmenn,“ sagði Alvaro Arbeloa, þjálfari Real.

En eftir að myndirnar af Mbappé á snekkjunni birtust var hrundið af stað undirskriftasöfnun og þess krafist að Mbappé yrði látinn fara frá Real. Markmiðið var að safna 200.000 undirskriftum en þær voru orðnar 12 milljónir á einum sólarhring og þegar þetta er skrifað hafa yfir 30 milljón manns skrifað undir.

Auðvitað er ekki hægt að segja til um hvort allt þetta fólk sé í raun stuðningsfólk Real Madrid en það er þó alveg ljóst að pressan er orðin gífurleg á Mbappé og skýr krafa um titla á næstu leiktíð.

