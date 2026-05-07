Rússinn sem hrifsaði til sín sæti Donnarumma

„Mér finnst þetta bara svo áhugavert,“ sagði Kjartan Atli Kjartansson í Meistaradeildarmörkunum þegar talið barst að rússneska markverðinum Matvey Safonov. Hann hefur óvænt unnið sig upp í stöðu aðalmarkvarðar PSG og er kominn með liðinu í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.
Safonov hélt marki sínu hreinu þar til í uppbótartíma gegn Bayern í gær, þegar Harry Kane skoraði og jafnaði í 1-1 en það dugði PSG þó til að vinna einvígið og mæta Arsenal í úrslitaleiknum 30. maí.
Safonov kom til PSG frá Krasnodar í Rússlandi sumarið 2024 en var ekki hugsaður sem aðalmarkvörður hjá liðinu. Luis Enrique tók hins vegar sénsinn á honum í vetur og sér eflaust ekki eftir því.
„Þeir voru með mann í fyrra sem tók nokkrar vörslur sem bara færðu PSG sigra í útsláttarkeppninni. Donnarumma sem fór svo til Manchester City. Þeir fá svo Lucas Chevalier, liðsfélaga Hákons Arnars hjá Lille, sem átti að vera næstur í markmannstreyju númer eitt. En varamarkvörðurinn Safonov er núna búinn að taka þessa stöðu,“ sagði Kjartan Atli.
„Er þetta eðlilegt?“ bætti hann við en umræðuna má sjá hér að neðan.
„Luis Enrique veit alveg hvað hann er að gera,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason og hélt áfram:
„Hann vill spila svona bolta þar sem liðið er rosalega hátt með línuna, markvörðurinn mjög hátt, svona svipað og KR gerir. Donnarumma var ekki góður í því. Hann vildi rosa há laun og stóran samning. Þetta er bara vel „scoutað“ hjá þeim. Ég tala nú ekki um hve góður hann er fyrir ímynd félagsins, Rússinn geðugi,“ sagði Kjartan Henry léttur í bragði. Hann benti þó á að Safonov fengi ansi góða hjálp:
„Gæjarnir fyrir framan hann, Marquinhos og Pacho. Þetta var alvöru veggur í kvöld.“