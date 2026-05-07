Dómarnir sem gerðu Bæjara brjálaða: „Maður skilur þá mjög vel“

„Það eru stór atvik sem hefðu getað breytt leiknum þvílíkt,“ sagði Albert Brynjar Ingason í Meistaradeildarmörkunum, þegar talið barst að dómaraákvörðunum sem gerðu Bæjara brjálaða í leiknum gegn PSG í gærkvöld.
Liðin gerðu 1-1 jafntefli og þar með komst PSG í úrslitaleik Meistaradeildarinnar, annað árið í röð, eftir að hafa unnið fyrri leikinn við Bayern 5-4 á heimavelli.
Vafadómana og brot úr umræðunni í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport
„Þetta er risastór ákvörðun sem hefði haft mikil áhrif á leikinn,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason um það þegar dómari leiksins sleppti því að veita Nuno Mendes aftur gult spjald og þar með rautt, í fyrri hálfleiknum.
Dómarinn virtist meta það sem svo, í samráði við fjórða dómara, að boltinn hefði fyrst farið í hönd Konrad Laimer og dæmdi því aukaspyrnu fyrir PSG.
„Fer boltinn í höndina á honum? Er fjórði dómarinn í aðstöðu til að dæma hvort hann fari í magann á honum eða ekki? Manni finnst stundum að menn séu að tryggja sig til þess að þurfa ekki að taka þessa risastóru ákvörðun,“ sagði Kjartan Henry.
Sérfræðingarnir gátu þó ekkert sett út á þá ákvörðun að dæma ekki víti þegar Bayern vildi vítaspyrnu, eftir að boltinn fór í hönd Joao Neves, eftir spyrnu samherja. Reglurnar eru skýrar varðandi það að ekki eigi að dæma víti eftir spyrnu samherja, jafnvel þó að höndin sé útrétt.
„Samkvæmt bókinni er þetta bara rétt niðurstaða,“ sagði Albert sem kvaðst hins vegar skilja vel gremju Bæjara eftir einvígið.
„Já. Líka eftir vítið sem þeir fengu dæmt á sig í fyrri leiknum. Maður skilur þá mjög vel.“