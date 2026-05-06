Gunnar Sigurðsson, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur, ræddi nýjustu tölur í Reykjavík í kvöldfréttum Sýnar. Hann segir Viðreisn í lykilhlutverki fyrir meirihlutaviðræður miðað við nýjustu könnun Maskínu og Vinstrið á fleygiferð.
Hann segir að það verði að horfa á tvennt. Sé horft á eina könnun milli kannana sé allt á fleygiferð og einhverjar skemmtilegar breytingar gætu orðið næstu daga. Sjálfstæðisflokkurinn sé á flugi og Samfylking aðeins að dala. Vinstrið sé á blússandi siglingu og smá aukning hjá Viðreisn.
Spurður um fylgi Vinstrisins segir Gunnar að ef horft er á fylgið á milli kosninga sé tvífallinn meirihluti og að fylgi Framsóknarflokksins sé „fáránlegt“ miðað við það sem það var í síðustu kosningum en í nýjustu könnun mælist flokkurinn með 5,7 prósent og einn mann inni.
Gunnar segir áhugaverðast að sjá tölur hjá Vinstri og Sósíalistaflokknum sem ekki hafi sést í háa herrans tíð. Fylgið sé meira en hjá Samfylkingunni og það sé aðeins Alþýðubandalagið sem hafi verið með svona fylgi „back in the day“.
Hvað varðar Miðflokkinn segir Gunnar að þegar verið var að stilla upp á lista hafi einhverjir farið úr Sjálfstæðisflokki í Miðflokkinn og það að fylgi flokksins lækki á milli kannana sé kannski ekki stóra málið, heldur frekar hvar hann var árið 2022, í síðustu kosningum.
Hvað varðar meirihlutamynstur segir hann Viðreisn í lykilhlutverki þar. Þau séu komin með þrjá borgarfulltrúa og það sé „bílstjórasætið“ í því hvernig eigi að „rigga upp“ meirihluta í borginni.