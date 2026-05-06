Einhverjir viðamestu þungaflutningar í sögu íslenska vegakerfisins hefjast í kvöld þegar risastórir vindmylluhlutar verða fluttir frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga. Kristján Már Unnarsson fréttamaður var í beinni frá Þorlákshöfn í kvöld.
Hann sagði einn spaða um 68 metra langan og á trukknum um 80 metra. Fyrsta skipið með spaða hafi komið 20. apríl og frá þeim tíma hafi fjögur skip til viðbótar komið til landsins. Í kvöld leggi af stað fimm trukkar úr Þorlákshöfn með spaðana og upp á hálendi.
„Þetta er einn þriðji hluti af vindmyllunni,“ segir Sigurgeir Björn Geirsson, yfirverkefnastjóri vindmyllugarðs Landsvirkjunar við Vaðölduver, en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar.
Hann segir þrjár nætur þurfa til að flytja heila vindmyllu til Vaðölduvers. Flutningarnir fari fram sex kvöld vikunnar og það eigi að flytja alls fjórtán vindmyllur á staðinn. Flutningarnir muni því taka sjö til tíu vikur og svo aftur næsta sumar.
Fjórtán vindmyllur verða fluttar á þessu ári og aðrar fjórtán á því næsta, samtals 28 vindmyllur. Áætlað er að Vaðölduver verði komið í fullan rekstur seinni hluta árs 2027.
Samkvæmt upplýsingum frá Landsvirkjun um flutningana er flutningsleiðin um fimm sveitarfélög: Ölfus, Árborg, Flóahrepp, Ásahrepp og Rangárþing ytra.
„Lestin leggur af stað í nótt,“ segir Sigurgeir og að lögreglan muni stýra umferð og er áætlað að flutningarnir, sem eru 130 kílómetrar, taki um fjórar klukkustundir og því ekið á aðeins um 30 til 50 kílómetra hraða. Það taki lengri tíma að fara í beygjur, hringtorg og önnur þröng svæði.
Hann segir hægt að vaka eftir þeim í nótt en aðeins verði ekið í gegn og ekkert stoppað. Hann segir búið að undirbúa flutningana með fjölda aðila og þau séu tilbúin að takast á við þessa áskorun í nótt sem sé einn stærsti liðurinn í því að koma vindorkuverinu upp.