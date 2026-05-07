Tapaði ellefu milljónum

David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Árið 1972 bauðst Attenborough hin virta staða útvarpsstjóra BBC. Sjaldan hefur mannkynið grætt jafnmikið á því að einstaklingur afþakki skrifstofuvinnu.
Í stað þess að gerast útvarpsstjóri gerði Attenborough tímamóta sjónvarpsseríuna Life on Earth, um þróun lífs á jörðinni, sem naut svo mikilla vinsælda að breskir kráareigendur kvörtuðu yfir dýfu á hagnaði þau kvöld sem náttúrufræðingurinn var á skjánum.
Framkoma annarrar kempu á skjánum olli hins vegar uppþoti nýverið.
Fréttir voru fluttar af því í síðustu viku að Jón Gnarr hefði fengið greitt fyrir að koma fram í innslagi í þættinum Vikan með Gísla Marteini þar sem hann skemmti ásamt samstarfsmanni til áratuga, Sigurjóni Kjartanssyni.
Varð málið að fyrirsögn eftir að stjórnarmaður spurðist sérstaklega fyrir um það á stjórnarfundi RÚV í kjölfar þess að atriði skemmtikraftsins, sem einnig er þingmaður, vakti deilur, en í því var hæðst að andstæðingum Evrópusambandsins.
Á sama tíma og fullyrt var í frétt að Jón Gnarr hefði fengið greitt fyrir vinnu sína mátti lesa aðra frétt um listamenn sem höfðu ekki fengið greitt. Framleiðendur sjónvarpsþáttanna Danska konan skulda starfsfólki þáttanna enn laun. Kvaðst hljóðmaðurinn Gunnar Árnason í viðtali við DV eiga inni ellefu milljónir.
Á síðasta ári sögðust leikarar Borgarleikhússins sviknir og niðurlægðir eftir að upp komst að annað starfsfólk leikhússins fékk oft margfalt hærri laun en þeir. Átti það einkum við um yfirmenn og starfsfólk á skrifstofum.
Sagði Hrafnhildur Theodórsdóttir, framkvæmdastjóri Félags íslenskra leikara, að kjaraviðræður við leikhúsið í gegnum árin hefðu verið erfiðar og viðkvæðið hefði verið að leikhúsið væri láglaunavinnustaður. Ruggaði fólk bátnum væri því hótað uppsögnum. Listamenn hefðu því gert litlar kröfur um laun sín.
Skrifborðið er altari samtímans. Svo virðist sem enginn maður sé verðugri en sá sem lútir höfði við skjá, engin iðja æðri þeirri að senda tölvupóst eða sitja fund.
Það var hins vegar veröldinni til happs að David Attenborough vildi ekki skrifstofustarfið sem honum bauðst.
Umræðan um hvort Jón Gnarr hafi fengið greitt fyrir að skemmta áhorfendum í Sjónvarpinu sviptir hulunni af brengluðu gildismati skrifstofusamfélagsins.
Ástæða er til að efast um að einstaklingur sé hæfur til að sitja í stjórn helstu menningarstofnunar landsins, sem telur það ekki sjálfgefið að listamaður fái greitt fyrir vinnu sína.
Lagði stjórnarmaðurinn fram sams konar fyrirspurn um hvort mannauðsstjóri stofnunarinnar fengi laun? Hvað með fjármálastjórann? Fær hann sjálfur laun þegar hann mætir í vinnuna?
Vel má kýta um hvort rétt hafi verið að fá Jón Gnarr til að skemmta í Vikunni með Gísla Marteini. Rökræða má réttmæti þess að vel launaðir þingmenn stundi aukavinnu meðfram fullu starfi. Við getum rifist um hvort segja megi brandara um andstæðinga Evrópusambandsins á ríkismiðlinum.
Það á hins vegar að liggja í augum uppi að fólk, sem starfar við skapandi greinar, fái greitt fyrir vinnu sína eins og aðrir.
Hvort bætir líf landsmanna meira, stjórn RÚV eða skemmtikraftarnir sem koma þar fram?
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.