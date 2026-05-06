Ríkisútvarpið og Þóra Arnórsdóttir, fyrrverandi starfsmaður þess, hafa verið sýknuð af öllum kröfum Páls Steingrímssonar skiptstjóra. Hann krafðist milljóna króna í miskabætur vegna ætlaðra brota starfsmanna Rúv gegn friðhelgi einkalífs hans.
Þetta staðfestir Berglind Svavarsdóttir, lögmaður Þóru í málinu, en dómur var kveðinn upp í málinu klukkan 15. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Þinghald í málinu var lokað en vænta má þess að dómur verði birtur innan skamms.
Líkt og Vísir fjallaði um á sínum tíma krafðist Páll fjögurra milljóna króna vegna meintrar byrlunar fyrrverandi eiginkonu Páls, veikindum hans í kjölfarið og meintum stuldi á síma hans. Starfsmenn Ríkisútvarpsins hefðu tekið við símanum, skoðað og afritað gögn úr honum og komið til blaðamanna Heimildarinnar og Kjarnans, sem hafi í framhaldinu unnið fréttir upp úr gögnunum.
Í stefnu Páls sagði að á því væri byggt að um væri að ræða refsiverð og skaðabótaskyld hegningarlagabrot sem brytu gegn rétti Páls til friðhelgi einkalífs og sem ekki yrði réttlætt með heimildum blaðamanna til gagnaöflunar.
Embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra ákvað í lok september árið 2024 að hætta rannsókn í málinu. Sex blaðamenn fengu réttarstöðu sakbornings í málinu auk fyrrverandi eiginkonu Páls.
Eva Hauksdóttir, lögmaður Páls Steingrímssonar fyrrverandi skipstjóra hjá Samherja, er að leggja lokahönd á kæru á niðurfellingu rannsóknar lögreglunnar á Norðurlandi eystra á meintri byrlun til ríkissaksóknara.
Páll Steingrímsson fyrrverandi skipstjóri hjá Samherja hefur kært til ríkissaksóknara ákvörðun Lögreglunnar á Norðurlandi að fella niður rannsókn á meintri byrlun, afritun á upplýsingum úr síma og dreifingu á kynferðislegu myndefni. Eva Hauksdóttir, lögmaður Páls, staðfestir kæruna við Ríkisútvarpið.