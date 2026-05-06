FIFA hefur samþykkt beiðni UEFA um að leikbannið sem Gianluca Prestianni hlaut, fyrir hommafóbíu í leik með Benfica gegn Real Madrid, gildi einnig á mótum á vegum FIFA.
Þetta þýðir að Prestianni gæti misst af fyrstu tveimur leikjum Argentínu á HM í Ameríku í sumar en það er The Athletic sem greinir frá þessu. Hann má hins vegar spila við Ísland fyrir mótið.
Hinn tvítugi Prestianni er hins vegar ekki beint lykilmaður í liði heimsmeistaranna því hann á bara einn A-landsleik að baki. Hann var þó í síðasta landsliðshópi sem valinn var í vináttulandsleikina í mars, gegn Máritaníu og Sambíu.
Verði hann valinn í argentínska HM-hópinn má hann ekki spila gegn Alsír og Austurríki 16. og 22. júní. Hann má hins vegar klára tímabilið sitt með Benfica og spila vináttulandsleiki með Argentínu gegn Hondúras 6. júní og gegn Íslandi 9. júní, þar sem þessir leikir eru ekki í mótum á vegum UEFA eða FIFA.
Leikur Argentínu við Ísland verður síðasti leikur heimsmeistaranna áður en HM hefst og fer hann fram á Jordan Hare leikvanginum í Auburn í Alabama.
UEFA dæmdi Prestianni í sex leikja bann fyrir hommafóbíu eftir orð sem hann beindi að Vinicius Junior í leik gegn Real í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Hann var sakaður um kynþáttaníð, að hafa kallað Vinicius apa, en á endanum dæmdur fyrir hommafóbíu.
Prestianni hélt hönd yfir vörum sínum þegar hann lét orðin falla og því var ekki hægt að beita varalestri til að sjá hvað hann sagði. Þetta hefur leitt til nýrrar reglu sem veldur því að hylji leikmenn munn sinn þegar þeir tala við mótherja eigi þeir á hættu að fá rautt spjald.
Þrír leikjanna voru skilorðsbundnir en Prestianni tók strax út fyrsta leikinn í banninu, áður en dómur var fallinn, þegar honum var meinað að spila seinni leikinn í einvíginu við Real. Hann á hins vegar eftir að sitja af sér tvo leiki.
Þar sem bannið gildir bara í mótum á vegum UEFA, og nú FIFA, hefur Prestianni þurft að bíða eftir að geta klárað að afplána dóminn.