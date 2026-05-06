Á­kærður fyrir að veiða minka

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Norðurlands eystra dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður á áttræðisaldri hefur verið ákærður fyrir brot gegn lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, með því að hafa veitt að minnsta kosti fimm minka í búr og aflífa þá síðan.

Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi í í einhvern tíma fyrir apríl 2024, stundað veiðar á villtum dýrum með lífgildrum sem hvorki höfðu hlotið samþykki Umhverfisstofnunar né hafi hann sótt um undanþágu til notkunar lífgildranna.

Hann hafi notað þessi veiðitæki til að veiða að minnsta kosti fimm minka við skrúðgarðinn á Húsavík og Kaldbakstjarnir sunnan Húsavíkur og síðan aflífað dýrin.

Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar en brot það sem hann er ákærður fyrir varðar sektum eða allt að tveggja ára fangelsi. Aðalmeðferð í málinu fer fram á morgun í Héraðsdómi Norðurlands eystra.

