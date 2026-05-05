Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Saka skaut Arsenal á­fram í úr­slita­leik Meistara­deildarinnar

Aron Guðmundsson skrifar
Bukayo Saka fagnar marki sínu í kvöld. Mark sem hefur mikla þýðingu fyrir Arsenal em er komið áfram í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í fyrsta sinn frá árinu 2006
Bukayo Saka fagnar marki sínu í kvöld. Mark sem hefur mikla þýðingu fyrir Arsenal em er komið áfram í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í fyrsta sinn frá árinu 2006

Arsenal er komið áfram í úr­slita­leik Meistara­deildar Evrópu í fót­bolta eftir 1-0 sigur gegn At­letico Madrid í kvöld og saman­lagðan 2-1 sigur í ein­vígi liðanna.

Það var fyrir­liðinn Buka­yo Saka sem reyndist hetja heima­manna í kvöld er hann skoraði eina mark leiksins skömmu fyrir lok fyrri hálf­leiks. Stemningin á Emira­tes leik­vanginum í Norður-Lundúnum mögnuð.

Þetta er í fyrsta sinn frá árinu 2006 sem Arsenal kemst í úr­slita­leik Meistara­deildar Evrópu og í annað sinn í sögu félagsins. 

Skytturnar töpuðu úr­slita­leiknum gegn Barcelona árið 2006 en nú, tuttugu árum síðar, vona stuðningsmenn félagsins að nýr kafli í sögu félagsins verði skrifaður og að Arsenal vinni Meistara­deild Evrópu í fyrsta skipti.

Það kemur í ljós á morgun hvaða lið mætir Arsenal í úr­slita­leik Meistara­deildarinnar í Búda­pest undir lok þessa mánaðar. 

Bayern Munchen tekur þá á móti Paris Saint-Germain á Alli­anz Arena í Munchen í seinni leik liðanna. PSG er yfir í ein­víginu,5-4, eftir ótrú­legan fyrri leik liðanna.

Arsenal á möguleika á því að vinna tvöfalt í ár. Liðið er í bílstjórasætinu í baráttunni um Englandsmeistaratitilinn og nú einum sigurleik frá sigri í Meistaradeild Evrópu.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið