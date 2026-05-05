Arsenal er komið áfram í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir 1-0 sigur gegn Atletico Madrid í kvöld og samanlagðan 2-1 sigur í einvígi liðanna.
Það var fyrirliðinn Bukayo Saka sem reyndist hetja heimamanna í kvöld er hann skoraði eina mark leiksins skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Stemningin á Emirates leikvanginum í Norður-Lundúnum mögnuð.
Þetta er í fyrsta sinn frá árinu 2006 sem Arsenal kemst í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu og í annað sinn í sögu félagsins.
Skytturnar töpuðu úrslitaleiknum gegn Barcelona árið 2006 en nú, tuttugu árum síðar, vona stuðningsmenn félagsins að nýr kafli í sögu félagsins verði skrifaður og að Arsenal vinni Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti.
Það kemur í ljós á morgun hvaða lið mætir Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í Búdapest undir lok þessa mánaðar.
Bayern Munchen tekur þá á móti Paris Saint-Germain á Allianz Arena í Munchen í seinni leik liðanna. PSG er yfir í einvíginu,5-4, eftir ótrúlegan fyrri leik liðanna.
Arsenal á möguleika á því að vinna tvöfalt í ár. Liðið er í bílstjórasætinu í baráttunni um Englandsmeistaratitilinn og nú einum sigurleik frá sigri í Meistaradeild Evrópu.