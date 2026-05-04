Fylkir er með fullt hús stiga í Lengjudeild karla í fótbolta eftir sigur gegn Vestra á heimavelli í kvöld. Lokatölur 2-0 sigur Fylkis.
Bæði mörk heimamanna komu í seinni hálfleik en það var Benedikt Daríus Garðarsson sem kom lærisveinum Heimis Guðjónssonar á bragðið með fyrsta marki leiksins á 48.mínútu. 1-0.
Aðeins tíu mínútum síðar tvöfaldaði Kári Sigfússon forystu Fylkis og reyndist það vera lokamark leiksins.
Fylkir er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvær umferðir Lengjudeildarinnar. Vestri er með eitt stig.