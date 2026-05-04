Fylkir kláraði Vestra í seinni hálf­leik

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir Guðjónsson er þjálfari Fylkis Vísir/Hulda Margrét

Fylkir er með fullt hús stiga í Lengjudeild karla í fótbolta eftir sigur gegn Vestra á heimavelli í kvöld. Lokatölur 2-0 sigur Fylkis. 

Bæði mörk heimamanna komu í seinni hálfleik en það var Benedikt Daríus Garðarsson sem kom lærisveinum Heimis Guðjónssonar á bragðið með fyrsta marki leiksins á 48.mínútu. 1-0. 

Aðeins tíu mínútum síðar tvöfaldaði Kári Sigfússon forystu Fylkis og reyndist það vera lokamark leiksins.

Vestri er með eitt stig. 

