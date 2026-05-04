Fótbolti

Titillinn að renna úr greipum Elíasar?

Aron Guðmundsson skrifar
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland gegn Genk í kvöld. Getty/Archivio Massimo

Elías Rafn Ólafsson og liðsfélagar hans í FC Midtjylland fóru illa að ráði sínu í toppbaráttu dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld þegar liðið gerði 3-3 jafntefli gegn Viborg. 

Midtjylland leiddi með þremur mörkum gegn tveimur þegar aðeins nokkrar mínútur eftir lifðu að leiknum en þá jafnaði Dorian Hanza metin fyrir Viborg, 3-3 og þar við sat. 

Midtjylland lenti í tvígang undir í leiknum en gerði vel í að snúa honum sér í vil en með því að missa mögulegan sigur niður í jafntefli er liðið að verða af afar mikilvægum stigum í baráttunni við AGF um danska meistaratitilinn.

Þegar að tvær umferðir eru eftir af tímabilinu er AGF núna með örlögin í sínum eigin höndum og tveggja stiga forskot á Midtjylland á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar. 

Danski boltinn

