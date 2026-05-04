Titillinn að renna úr greipum Elíasar?

Elías Rafn Ólafsson og liðsfélagar hans í FC Midtjylland fóru illa að ráði sínu í toppbaráttu dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld þegar liðið gerði 3-3 jafntefli gegn Viborg.
Midtjylland leiddi með þremur mörkum gegn tveimur þegar aðeins nokkrar mínútur eftir lifðu að leiknum en þá jafnaði Dorian Hanza metin fyrir Viborg, 3-3 og þar við sat.
Midtjylland lenti í tvígang undir í leiknum en gerði vel í að snúa honum sér í vil en með því að missa mögulegan sigur niður í jafntefli er liðið að verða af afar mikilvægum stigum í baráttunni við AGF um danska meistaratitilinn.
Þegar að tvær umferðir eru eftir af tímabilinu er AGF núna með örlögin í sínum eigin höndum og tveggja stiga forskot á Midtjylland á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar.