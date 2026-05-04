Titilvonir City tóku á sig skell í kvöld

Manchester City fór illa að ráði sínu í titilbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld þegar liðið glutraði niður forystu en endaði á því að gera 3-3 jafntefli gegn Everton á útivelli í leik sem þeir virtust ætla að tapa. Arsenal er í bílstjórasætinu, með örlögin í sínum höndum, fyrir lokaumferðir deildarinnar en jöfnunarmark Doku á lokasekúndunum gæti skipt miklu máli.
Fyrir leik kvöldsins var Manchester City sex stigum á eftir toppliði Arsenal en með tvo leiki til góða á Skytturnar og því allt galopið í barátunni um Englandsmeistaratitilinn.
Manchester City byrjaði leik kvöldsins mun betur en Everton og hafði á honum tögl og haldir fyrstu tuttugu mínúturnar eða svo. Þá kom smá svar frá heimamönnum en það var hins vegar Manchester City, nánar tiltekið Belginn Jeremy Doku sem kom gestunum yfir með stórglæsilegu marki skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Staðan 1-0 í hálfleik, Manchester City í vil.
Seinni hálfleikurinn bauð upp á mikla skemmtun og dramatík. Þegar komið var fram á 68.mínútu átti Marc Guehi, miðvörður Manchester City, skelfilega sendingu til baka af stuttu færi á markvörð sinn, Gianluigi Donnarumma. Sendingin var afspyrnu léleg, enginn kraftur, og gaf það Thierno Barry, framherja Everton tækifæri til þess að komast inn í hana.
Það gerði Barry og í nánast sömu andrá kom hann boltanum fram hjá téðum Donnarumma í markinu og jafnaði metin fyrir Everton 1-1.
Heimamenn í ham og þeir hömruðu járnið á meðan það var heitt því aðeins tæpum fimm mínútum eftir jöfnunarmark Barry kom Jake O´Briean Everton yfir með marki eftir hornspyrnu James Garner, staðan orðin 2-1 Everton í vil.
Pressan að ná til Manchester City í titilbaráttunni?
Útlitið varð verra fyrir Manchester City áður en það skánaði örlítið. Thierno Barry kom Everton 3-1 yfir með sínu öðru marki í leiknum á 81.mínútu áður en að Erling Haaland minnkaði muninn fyrir Manchester City tveimur mínútum síðar 3-2.
Síðustu mínútur leiksins voru taugatrekkjandi fyrir lið gestanna og stuðningsmenn Manchester City í stúkunni. Lærisveinar Pep Guardiola reyndu hvað þeir gátu að finna jöfnunarmarkið til þess að ná einhverju úr þessum leik og þegar komið var fram á lokasekúndur uppbótartímans tókst Jeremy Doku að jafna leikinn með gullfallegu marki ekki ósvipað hans fyrsta marki í leiknum. 3-3.
Leiknum lauk með 3-3 jafntefli. Áfall fyrir Manchester City í baráttunni við Arsenal um Englandsmeistaratitilinn. Staðan sú að Arsenal vermir toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stiga forystu á Manchester City sem er í öðru sæti.
Arsenal á eftir þrjá leiki en Manchester City fjóra og leik til góða en þurfa nú að treysta á að Skytturnar hans Mikel Arteta misstígi sig í átt að endalokum tímabilsins.