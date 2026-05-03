Enginn var handtekinn í eftirliti Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við samkvæmi Hell‘s Angels í Auðbrekku í Kópavogi í gær. Lögregla lagði hald á eitt eggvopn og ætluð fíkniefni. Aðgerð lögreglunnar stóð í um sex klukkustundir.
„Við höfðum fregnir af samkomu í aðsetri þeirra í Auðbrekku í Kópavogi og það var sett upp ákveðið aðgerðaskipulag sem við höfum viðhaft áður í samkomu af þessu tagi,“ segir Árni Friðleifsson aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Lögreglumenn hafi þannig lokað götunni að samkomustað og skoðað skilríki hjá öllum sem ætluðu í samkvæmið.
„Það var leitað á fólki. Þetta var um fimm, sex tíma aðgerð. Það fannst eggvopn á einum aðila og ætluð fíkniefni á öðrum aðila.“
Árni segir málin hafa verið afgreidd með skýrslum á staðnum.
„Allir sem ætluðu í samkvæmið fóru í það.“
Hann segir lögregluna hafa ríka heimild til að fylgjast með samtökum eins og Hell‘s Angels.
„Lögreglan er með nokkuð öflugar heimildir til að fylgjast með svona samtökum, og það er gert svona,“ segir hann og að lögreglan fylgist sérstaklega með þegar þau fái vitneskju um eitthvað sérstakt í gangi. Í gær var haldið upp á fimmtán ára afmæli samtakanna á Íslandi.
Fjallað var um sams konar aðgerðir lögreglunnar í september í fyrra. Þá voru þrír handteknir í samstilltum aðgerðum lögreglunnar, ríkislögreglustjóra og sérsveitar.
Árni segir að eins og annars staðar hafi viðbrögð við aðgerðum lögreglunnar verið misvel tekið.
„Á hverjum degi fáum við misjöfn viðbrögð frá fullt af fólki, í umferðarlagabrotum og við önnur afbrot. Þetta er ekkert öðruvísi. Stundum fáum við gleði og stundum ógleði. Allir sem fóru á þennan viðburð fengu að fara á viðburðinn og ég hef enga vitneskju um hvenær honum lauk eða hvort það hafi verið gaman eða ekki. Það er ekki lögreglunnar mál.“
Fjöldi skipulagðra glæpahópa á Íslandi hefur tvöfaldast á tæpum tíu árum. Þetta segir yfirmaður hjá Ríkislögreglustjóra en aukin umsvif og sýnileiki Hells Angels á Íslandi eru það sem varð til þess að lögregla ákvað að ráðast í aðgerðir um helgina.