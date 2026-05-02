Beint: Pallborð Leigjendasamtakanna um hús­næðis­mál

Lovísa Arnardóttir skrifar
Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður Samtaka leigjenda er einn spyrla í pallborðsumræðunum.  Vísir/Vilhelm

Leigjendasamtökin halda pallborð um húsnæðismál 2. maí í fyrirlestrasal Grósku klukkan 15. Hægt er að fylgjast með í beinu streymi að neðan. 

Oddvitum framboðanna í Reykjavík er boðið í pallborðið til að svara spurningum um stefnu sína í þessum mikilvæga málaflokki fyrir borgarstjórnarkosningar 16. Maí.

Ragnar Þór Ingólfsson, ráðherra húsnæðismála, mun flytja opnunarerindi og fara yfir hvernig samstarf ríkis og sveitarfélaga hefur áður leyst húsnæðiskreppur. 

Spyrlar verða þeir Guðmundur Hrafn Arngrímsson og Sigurður Stefánsson. Áætlað er að viðburðurinn standi í um tvær klukkustundir.

Húsnæðismál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Leigumarkaður

