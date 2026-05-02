Leigjendasamtökin halda pallborð um húsnæðismál 2. maí í fyrirlestrasal Grósku klukkan 15. Hægt er að fylgjast með í beinu streymi að neðan.
Oddvitum framboðanna í Reykjavík er boðið í pallborðið til að svara spurningum um stefnu sína í þessum mikilvæga málaflokki fyrir borgarstjórnarkosningar 16. Maí.
Ragnar Þór Ingólfsson, ráðherra húsnæðismála, mun flytja opnunarerindi og fara yfir hvernig samstarf ríkis og sveitarfélaga hefur áður leyst húsnæðiskreppur.
Spyrlar verða þeir Guðmundur Hrafn Arngrímsson og Sigurður Stefánsson. Áætlað er að viðburðurinn standi í um tvær klukkustundir.