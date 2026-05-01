Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs vísar pillum Kristrúnar Frostadóttur til föðurhúsanna. Um dapurt pólitískt útspil sé að ræða.
Kristrún var vægðarlaus í garð Kópavogsbæjar í ræðu sinni í tilefni verkalýðsdagsins. Hún ávarpaði fund Samfylkingarfélagsins í Reykjavík og sparaði þar ekki stóru orðin. Hún gagnrýndi bæjarstjórnina harðlega fyrir há leikskólagjöld og að bærinn hefði ekki úthlutað húsnæðisfélaginu Bjargi stakri byggingarlóð.
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri geldur líku líkt.
„Ég velti því fyrir mér hvort forsætisráðherra sé í framboði fyrir Samfylkinguna í Kópavogi og er að reyna að beina kastljósinu af hörmulegum rekstri borgarinnar eins og birtist í nýjum ársreikningi, og þeirri slöku leikskólaþjónustu sem þar er boðið upp á,“ segir hún.
„Ég heyri ekki að það sé eftirspurn eftir Samfylkingarmódeli Reykjavíkur sem forsætisráðherra er að boða. Hvorki í Kópavogi né held ég í öðrum sveitarfélögum.“
Hún segir það sæta furðu að spjótum sé beint að Kópavogi í samhengi við leikskólamál.
„Við erum það sveitarfélag sem hefur unnið hvað mest að því að finna lausnir í leikskólamálum, og innleitt þær með árangursríkum hætti sem hefur skilað sér í stórbættri þjónustu. Við sjáum það í mælingum. Í nýlegri mælingu Gallup er mesta ánægjuaukningin hjá barnafólki í bænum.“
Verkalýðsdagsræða forsætisráðherra hafi heldur mátt nýta til að hampa starfsfólki leikskóla í stað þess að boða hugmyndafræði „sem hefur engu skilað í Reykjavík og valdið endalausum vonbrigðum meðal fjölskyldna þar.“
„Sporin hræða og mér finnst nærri lægi að forsætisráðherra leggi áherslu á það á degi sem þessum á það hvernig ríkisstjórnin ætlar að ná tökum á verðbólgu og hækkandi vaxtastigi. Þetta er eitt stærsta hagsmunamál heimila og mér finnst miður að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur gjörsamlega misst tökin. Ég hefði haldið að ræðan hennar fjallaði frekar um það. Mér finnst þessar áherslur endurspegla enga framsýni, engar lausnir og slá bara ryki í augu kjósenda og einhvern veginn er Kópavogur skotspónninn sem er auðvitað bara stórundarlegt.“