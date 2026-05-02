„Mjög gott að við höfum náð að slíðra sverðin“

Oddviti Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum viðurkennir að fjaðrafokið, sem varð í kjölfar þess að tilkynnt var um Írisi Róbertsdóttir sem bæjarstjóraefni flokksins fyrir kosningarnar þann 16. maí, hafi verið erfitt.
Sagan um veru Írisar í Sjálfstæðisflokkinn nær rúm átta ár aftur í tímann. Eftir deilur um uppstillingu á lista Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum fyrir kosningarnar árið 2018 stofnaði Íris, í félagi við fleiri sem gegnt höfðu trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðismenn, bæjarmálafélagið Fyrir Heimaey sem bauð fram undir nafni H-lista í kosningunum.
Það ár féll hreinn meirihluti Sjálfstæðismanna sem hafði staðið óhaggaður, undir forystu Elliða Vignissonar frá árinu 2006, og í sex kosningum af síðustu sjö. Aðeins vantaði sex atkvæði upp á til að meirihlutinn héldi velli og hefur Íris verið bæjarstjóri Vestmannaeyja í umboði H-listans í átta ár. Hann hefur á þessum átta árum átt í meirihlutasamstarfi með Eyjalistanum, samstarf sem hélt velli í kosningunum árið 2022.
Í byrjun þessa árs fóru hins vegar að heyrast sögur úr Eyjum þess efnis að Sjálfstæðismenn vildu Írisi aftur heim. Að minnsta kosti margir þeirra.
Fyrir prófkjör flokksins í mars var skrifað um fylkingar innan hans, annars vegar þeir sem vildu að Íris fengi sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í kosningnum og hins vegar þeir sem ekki enn voru búnir að fyrirgefa henni brotthvarfið sem leiddi til klofningsins átta árum fyrr.
Úr varð að Eyþór Harðarson, núverandi oddviti, fór með sigur af hólmi í prófkjörinu og þegar D-listinn var birtur í lok mars mátti sjá ýmsa sem áður höfðu starfað fyrir H-listann. Þá hafði verið tilkynnt að H-listinn myndi ekki bjóða fram í kosningunum þann 16. maí. Sameiningin var staðreynd en Írisi var hvergi að sjá á listanum.
Þann 10. apríl var hins vegar birt tilkynning þess efnis að Íris yrði bæjarstjóraefni listans. Hitafundur var haldinn í fulltrúaráði flokksins og ljóst að ekki var gróið um heilt eftir klofninginn árið 2018.
Þrír flokkar bjóða fram í kosningunum í Eyjum þann 16. maí, Sjálfstæðisflokkur, Eyjalistinn og Miðflokkurinn sem býður fram í fyrsta skipti. Mjótt gæti orðið á munum en markmið Sjálfstæðismanna er skýrt, það er að ná hreinum meirihluta.
Níu sitja í bæjarstjórn Vestmannaeyja og baráttusæti Sjálfstæðismanna er því 5. sætið þar sem núverandi bæjarfulltrúinn Hildur Sólveig Sigurðardóttir situr en hún hefur átt sæti í bæjarstjórn frá árinu 2018 en þá var hún oddviti Sjálfstæðismanna og sat í 2. sæti lista flokksins fyrir fjórum árum.
Eins og áður segir hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið í minnihluta bæjarstjórnar Vestmannaeyja frá árinu 2018 en bæjarstjóraefni flokksins fyrir komandi kosningar verið í forsvari fyrir meirihlutasamstarf H- og E-lista. Eyþór Harðarson, oddviti Sjálfstæðisflokks, er ekki á því að þessi staða sé að einhverju leyti flókin.
„Það er bara mjög gott að við höfum náð að slíðra sverðin og H-listinn hefur lokið störfum sínum og við erum að fá þetta fólk til baka. Þetta er fólk sem er búið að skrá sig í Sjálfstæðisflokkinn í dag og það er í mínum huga bara fagnaðarefni,“ sagði Eyþór í viðtali sem birtist í Ísland í dag þar sem fjallað var um sveitastjórnarkosningar á Suðurlandi.
Mikil endurnýjun mun eiga sér stað í bæjarstjórn eftir kosningar. Eyþór og Hildur Sólveig eru þau einu af núverandi bæjarfulltrúum sem bjóða sig fram aftur og ekki öruggt að Hildur Sólveig nái inn.
„Þegar við sáum það að það yrði gríðarleg endurnýjun í bæjarstjórn, við erum sennilega bara tvö úr minnihlutanum sem verðum áfram og allur meirihlutinn er að fara í burtu, þá fannst okkur tilvalið úr því Íris var tilbúin að vera bæjarstjóri áfram að tefla henni fram sem bæjarstjóraefni,“ segir Eyþór.
Er einhugur um þetta á meðal frambjóðenda listans?
„Þetta er eins og með allt annað, við á átján manna lista þurftum að ræða okkur niður á þessa lausn og þessa afstöðu. Við förum heilshugar saman inn í þetta mál að tefla henni fram. Það er alveg rétt að það voru ekki allir jafn ánægðir með þessa hugmynd.“
Eyþór viðurkennir að málið hafi verið erfitt að eiga við.
„Þetta verður alltaf léttara og léttara, þetta var erfiðast fyrst. Þetta er auðvitað tilfinningamál hjá bæjarbúum þessi klofningur fyrir átta árum. Núna þurfum við bara að hugsa til framtíðar, vera bjartsýn og ekki festast í fortíðinni.“