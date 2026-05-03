Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Í dag ræðir hann gervigreind, verkalýðsbaráttu og Landeyjahöfn auk þess sem oddvitar í Hafnarfirði takast á.
Fyrstur verður Hafsteinn Einarsson til að ræða gervigreind.
Umræðan um Mythos gervigreindarlíkan Anthropic fyrirtækisins var engu lík, líkanið var tekið af markaði af hálfu skapara síns vegna þess að það bjó yfir eiginleikum sem enginn sá fyrir. Hvað er á seyði og hvert stefnir í þessu eina stærsta máli samtímans, gerð gervigreindarlíkana sem eiga sér sjálfstætt líf.
Þar á eftir koma þeir Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingar, og Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokks, og fara yfir helstu málin í Hafnarfirði. Helstu mál, ólíkar áherslur, hvernig lítur framtíðin út í þeirra augum, hvað breytist ef Samfylkingin kemst í lykilstöðu?
Þar á eftir mætast þau Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, og Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, og ræða verkalýðsbaráttuna. Halla hvatti til samstöðu verkalýðshreyfingarinnar 1. maí, en Björn taldi félögin tímaskekkju og rétt að leggja þau niður. Undirliggjandi er djúpstæður ágreiningur um uppbyggingu samfélags.
Síðast koma svo Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona Samfylkingarinnar, og Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanneyjum, til að ræða samgöngumálin til Vestmannaeyja.
Landeyjahöfn hefur nú verið rekin í 16 ár en enn og aftur sannast hversu erfið starfræksla hennar, hvað er til ráða? Hvað vilja Eyjamenn, hvað getur samgöngunefnd þingsins lagt til? Hvernig verða samgöngur tryggðar til Eyja?
Orð framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs, sem sagði verkalýðsfélög úrelt, hafa fallið í grýttan jarðveg hjá fulltrúum félaganna. Þau telja samanburð framkvæmdastjórans á kjörum í Sviss og Portúgal villandi.
Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir verkalýðsfélög vera tímaskekkju og að þau hefði mátt leggja niður um síðustu aldamót. Enginn myndi kjósa það að vera launþegi í Portúgal fram yfir Sviss þrátt fyrir betri stöðu verkalýðsfélaga.
Innviðaráðuneytið kynnti í vikunni viðbrögð við því sem það kallar alvarlega stöðu í samgöngumálum Vestmannaeyja síðustu vikur. Síðast sigldi Herjólfur til Landeyjahafnar þann 5. apríl en Vegagerðin hefur undanfarið staðið að dýpkun í höfninni við óvenju erfiðar aðstæður. Veður hefur gert þeim erfitt fyrir en bilun varð í dýpkunarskipinu Álfsnesi sem sinnt hefur dýpkun í höfninni.