Verið er að vinna að því að slökkva sinueld sem upp kom rétt í þessu í Grafarvogi. Einungis einn dælubíll var sendur á staðinn.
Þessu greinir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, frá í samtali við blaðamann Vísis.
„Ég ætlaði fyrst að senda tvo dælubíla en svo erum við með yfirlitsmyndir úr dróna og eftir að hafa séð þær dró ég úr viðbragðinu,“ segir Stefán blaðamanni en hann greinir einnig frá því að hann áætli að búið verði að slökkva eldinn von bráðar.
Í lok febrúar kviknaði fjöldi sinuelda á höfuðborgarsvæðinu yfir eina helgi. Þá var einnig mikil þurrkatíð en mest áberandi var sinueldurinn við Elliðavatn í Reykjavík en eldlengjan varð um kílómetra löng.
„Þetta er svona tíminn þar sem gróðureldar verða algengari, það er gott úti og þurrt,“ segir Stefán einnig en hann segist engan þurfa að óttast í nærliggjandi íbúðum, „við erum með þetta alveg á lás“.
Ef fólk verður vart við gróðurelda skal hringja beint í 112.