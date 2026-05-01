Meirihlutinn fallinn og VG á þingi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. maí 2026 19:53 Ríkisstjórnin nýtur ekki stuðnings meirihluta þjóðarinnar í fyrsta sinn frá kosningum samkvæmt nýrri könnun. Vilhelm Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist undir fimmtíu prósentunum í fyrsta sinn. Vinstri græn ná inn manni og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Ríkisútvarpið greinir frá niðurstöðum nýs Þjóðarpúls Gallup en samkvæmt honum félli ríkisstjórnarmeirihlutinn yrði kosið til Alþingis í dag. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig Samfylkingin mælist enn með mest fylgi eða tæplega 29 prósent. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 21 prósent og bætir við sig frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæplega 19 prósent og Viðreisn tæplega 11 prósent. Framsóknarflokkurinn, Flokkur fólksins og Vinstri græn mælast með rétt rúmlega fimm prósenta fylgi. Sósíalistar mælast með 2,3 prósent og Píratar 2,1 prósent. Samkvæmt þessum niðurstöðum fengi Samfylkingin 20 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn 14, Miðflokkurinn 13, Viðreisn 7 og Framsókn, Flokkur fólksins og Vinstri græn 3. Vinstri græn hafa ekki mælst á þingi frá því í mars 2024. Ríkisstjórnin fengi 30 þingmenn Ríkisstjórnin nýtur 49 prósenta stuðnings. Það er í fyrsta sinn frá kosningum sem minnihluti þjóðarinnar styður hana. Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins fengju samanlagt 30 þingmenn og væri því ríkisstjórnarmeirihlutinn fallinn. Niðurstöðurnar eru úr netkönnun sem Gallup gerði dagana 1.-29. apríl 2026. Heildarúrtaksstærð var 10.484 og þátttökuhlutfall var 40,4 prósent.