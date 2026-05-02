Glapræði að fella niður einu ferð dagsins: „Er öllum sama þó Grímsey fari í eyði?" Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 2. maí 2026 14:03 Halla Ingólfsdóttir er íbúi í Grímsey. vísir/aðsend Íbúi í Grímsey mótmælir harðlega fyrirhuguðum breytingum á siglingaráætlun en til stendur að fella niður einu ferðina sem farin er út í eyjuna á fimmtudögum. Öll forsenda fyrir byggð í Grímsey standi og falli með samgöngum til og frá eyjunni. Akureyri.net greindi frá því fyrir helgi að fyrirhugað væri að breyta siglingaáætlun Sæfara og fella niður fimmtudagsferðir milli Grímseyjar og Dalvíkur yfir vetrartímann. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyjar segir félagið mótmæla fyrirhuguðum breytingum og krefst þess að fimmtudagsferðin haldist óbreytt. „Við búum lengst úti í hafi og við getum ekkert búið hérna nema að samgöngurnar séu eins góðar og mögulegt er." Halla segir fimmtudagsferðina hafa skilað gríðarlegu til svæðisins. Hún skipti höfuðmáli fyrir ferðaþjónustuna auk þess sem hún sé lykilþáttur í að koma ferskum fisk frá eyjunni og á markað á landi. Góðar samgöngur forsenda fyrir byggð Fyrir tíu árum hafi ríkið samþykkt að tryggja fjórar ferðir á viku til að koma til móts við íbúa og þá fólksfækkun sem hafði verið á svæðinu. Hún segir að ef stjórnvöld ætli að skerða samgöngukosti frekar geti ríkið allt eins sagt íbúum Grímseyjar að koma sér í land. „Það bara segir sig sjálft að allar forsendur fyrir byggð í Grímsey eru samgöngur." Spyr hvort öllum sé sama? Hún biðlar til samgönguráðherra að tryggja samgöngur til og frá Grímsey. „En svo er það líka bara spurning: Er einhver vilji hjá þjóðinni og ríkinu að það sé byggð hérna? Eða er öllum sama þó Grímsey fari bara í eyði?" Ef það sé vilji stjórnvalda að viðhalda byggð í Grímsey verði að tryggja samgöngur. Hugmyndir sumra um að eyjan verði einungis sumarhúsabyggð séu óraunhæfar. „Því um leið og síðasta manneskja fer héðan þá verður slökkt á rafmagninu, þá verður enginn hérna. Við komum ekkert hérna á sumrin. Það er rosalega mikill misskilningur. Og jú, auðvitað getur einhver átt hérna hús og gert sína eigin rafstöð og komið hingað á sínum bát við bestu aðstæður, en það er ekkert grín að fara yfir þetta sund stundum." Grímsey Samgöngur