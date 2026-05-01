Kristrún Frostadóttir flutti ræðu á verkalýðskaffi sem Samfylkingarfélagið bauð til í Iðnó rétt í þessu. Þar sagði hún að bæjarstjórn Kópavogs væri til skammar fyrir að „hafa ekki úthlutað einni einustu lóð til Bjargs, sem byggir fyrir tekjulægra vinnandi fólk og tryggir fjölskyldum þess öruggt húsnæði“. Hún nefnir þá einnig undrun sína á mótspyrnu pólitískra andstæðinga í tenglsum við lögfestingu réttar til leikskólavistar.
Í dag, verkalýðsdaginn 1. maí, fara fram kröfugöngur og fundir um allan bæ. Meðal þeirra sem tóku sig til og efndu til viðburðar í dag er Samfylkingarfélagið í Reykjavík, með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og formann Samfylkingarinnar í fararbroddi.
Þar sagði Kristrún í ræðu sinni að stærsta húsnæðismálið á Íslandi í dag væri að Samfylkingin færi með sigur af hólmi í sveitastjórnarkosningunum þann 16. maí. Þá sagði hún að í Kópavogi væru húsnæðismál í ólagi.
„Tökum dæmi: Tíundi hver Íslendingur er Kópavogsbúi, en samt hefur bæjarstjórnin í Kópavogi ekki úthlutað einni einustu lóð til Bjargs, sem byggir fyrir tekjulægra vinnandi fólk og tryggir fjölskyldum þess öruggt húsnæði. Núll lóðir, á 10 árum, í næstfjölmennasta sveitarfélagi landsins. Þetta er til skammar, svo ekki sé fastar að orði kveðið,“ sagði Kristrún.
Hún fór svo um víðan völl í ræðu sinni og kom meðal annars inn á nýjan húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar sem og leikskólamál. Í vikunni hafi verið samið um fjórtán hundruð íbúðir á ríkislóðum í Reykjavík. Þá sagðist hún ekki átta sig á því hvers vegna ríkisstjórnir síðustu ára hafi „legið á þessum lóðum, verðmætu en vannýttu byggingarlandi í borginni, eins og ormur á gulli?“
Loks sagðist hún hafa orðið steinhissa á viðbrögðum pólitískra andstæðinga Samfylkingarinnar við „þessu mikilvæga og sjálfsagða baráttumáli okkar jafnaðarfólks“ en um er að ræða lögfestingu réttar til leikskólavistar. Það hafi verið gert á öllum hinum Norðurlöndunum nú þegar.
„Það hefur ekki farið framhjá neinum að við viljum lögfesta rétt til leikskólavistar — eins og gert hefur verið á öllum hinum Norðurlöndunum. Með sameiginlegri fjármögnun ríkis og sveitarfélaga. Þetta væri risastórt skref fyrir Ísland — á pari við stóru sigra verkalýðshreyfingarinnar sem við rifjum gjarnan upp á hátíðlegum stundum eins og 1. maí,“ segir Kristrún.