Innviðaráðuneytið kynnti í vikunni viðbrögð við því sem það kallar alvarlega stöðu í samgöngumálum Vestmannaeyja síðustu vikur. Síðast sigldi Herjólfur til Landeyjahafnar þann 5. apríl en Vegagerðin hefur undanfarið staðið að dýpkun í höfninni við óvenju erfiðar aðstæður. Veður hefur gert þeim erfitt fyrir en bilun varð í dýpkunarskipinu Álfsnesi sem sinnt hefur dýpkun í höfninni.
„Aðstæður hafa verið einstaklega erfiðar núna eins og sést bara á því hvernig fór í Reynisfjöru,“ segir G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar Vegagerðarinnar, í samtali við blaðamann Vísis.
„Við búum á Íslandi í opnu Atlantshafi og að halda höfn opinni á sandströnd er ekki auðvelt,“ bætir hann við en segir að dýpkun hafi gengið vel í morgun.
„Við erum að dýpka og það gekk mjög vel að dýpka á flóðinu í morgun,“ segir Pétur og bætir við að útlitið næstu daga sé gott. Það verði vonandi hægt að sigla á milli Eyja og Landeyjarhafnar innan fárra daga en hann vilji ekki lofa neinu.
„Við vorum búin að dýpka í síðustu viku og svo varð aldan erfið og það kom mjög mikill sandur þannig að dýpkunin sem var búin að vinnast fylltist aftur, aðstæður eru mjög krefjandi,“ segir hann og að þetta sé svona eitt skref áfram, tvö afturábak verkefni.
Belgíska fyrirtækið Jan De Nul tekur við dýpkunarframkvæmdum í haust en verkinu var úthlutað eftir útboð Vegagerðarinnar.
„Við eigum eftir að sjá hvernig Jan De Nul gengur að dýpka næsta vetur, við erum með samning til þriggja ára, en það er ekki hvaða skip sem getur dýpkað í mynni Landeyjarhafnar,“ segir Pétur og nefnir að áður hafi verið fengnir erlendir aðilar í dýpkun en þetta sé erfiðara á Íslandi en víða annars staðar.
Ljóst er að senda þarf mótorinn í Herjólfi utan til viðgerðar og verður skipið af þessum sökum ekki í áætlunarsiglingum milli lands og Eyja á mánudag og þriðjudag heldur mun Breiðafjarðarferjan Baldur leysa af.
Bilun kom upp í vél fyrir bógskrúfu á dýpkunarskipinu Álfsnesinu í nótt, þar sem unnið var að dýpkun Landeyjahafnar. Af þeim sökum er ekki unnt að halda dýpkunarframkvæmdum áfram fyrr en búið er að gera við bilunina og skipta um viðkomandi búnað. Unnið er að því að fá varahluti erlendis frá. „Það er algerlega óásættanlegt að ekki verið til taks skip til að dýpka næstu daga og vikur, við því þarf Vegagerðin að bregðast,“ segir bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar.
Mikið landrof hefur orðið í Reynisfjöru. Íbúar segjast aldrei hafa átt von á öðru eins. Náttúruvársérfræðingur segir austanáttina hafa verið stöðuga á svæðinu síðustu vikur og hafaldan með. Hún á von á því, sem og íbúar, að eitthvað af sandinum sem hafi færst til komi aftur. Það er þó alveg óvíst hvort hann komi allur til baka.