Verkalýðsfélögin úrelt og þau hefði mátt leggja niður um aldamótin Freyja Þórisdóttir skrifar 2. maí 2026 10:42 Björn Brynjúlfur Björnsson tók við starfi Framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs þann 1. maí árið 2024. Hann er hagfræðingur að mennt með meistaragráðu frá Oxford háskóla. Vísir/Vilhelm Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir verkalýðsfélög vera tímaskekkju og að þau hefði mátt leggja niður um síðustu aldamót. Enginn myndi kjósa það að vera launþegi í Portúgal fram yfir Sviss þrátt fyrir betri stöðu verkalýðsfélaga. Björn Brynjúlfur Björnsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Andrea Sigurðardóttir blaðamaður Morgunblaðsins eru nýjustu gestir í hlaðvarpinu Þjóðmál. Þátturinn, sem kom út í gær, hefst með spilun á laginu Internalsjónalinn. Í kjölfarið ber Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi þáttarins, upp spurninguna hvort dagurinn hafi sérstaka þýðingu fyrir þau, þá tekur Björn af skarið og segist, í gríni, ætla að byrja jákvæður. „Mér finnst þessi dagur vera ákveðin tímaskekkja," segir Björn og uppsker hlátur í upptökuverinu. Hann bætir því þá við að honum finnist „verkalýðsfélög vera hugmyndafræðilegt fyrirbæri sem séu bara orðin svolítið úrelt". Hefði mátt leggja þau niður árið 2000 Þá talar hann næst um að hafa nýlega farið til bæði Sviss og Portúgal og að þrátt fyrir að í því síðarnefnda séu „miklu sterkari réttindi verkafólks" þá sé miklu betra að vera launþegi í Sviss. „Ekki nokkur maður myndi vilja vera með vinnu í Portúgal. Það er miklu betra að vera launþegi í Sviss frekar en í Portúgal þrátt fyrir að verkalýðsfélögin séu veikari," segir Björn. Hann kveðst telja að verkalýðsfélögin hafi gert góða hluti á tuttugustu öldinni en að „á árþúsundamótunum hefði mátt láta leggja þau niður" en Gísli segist þá ekki hafa áhuga á að mótmæla honum. Andrea segist aftur á móti vera dóttir verkalýðsleiðtoga og að dagurinn hafi alla tíð verið mikill hátíðardagur á hennar heimili og í hennar uppeldi. „Við segjum bara áfram verkalýðurinn," segir Andrea.