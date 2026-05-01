Höfðinginn átti sig ekki á lokuninni

Einn allra frægasti köttur landsins, Diego, gerði sér ferð í Skeifuna í dag, líkt og hann gerir langflesta daga. Í dag, sem og aðra rauða daga, er opnunartími sumra verslana hins vegar breyttur og virðist höfðinginn ekki alveg nógu sáttur með tiltækið. Hann virtist á mynd sem birt var á Facebook í dag hvorki skilja upp né niður í því að rennihurðirnar á verslun A4 hreyfðust ekki fet.
Diego hefur lent í ýmsum hremmingum og má sem dæmi nefna þegar hann var tekinn ófrjálsri hendi í Skeifunni í lok nóvember árið 2024. Hann hefur einnig orðið fyrir bíl en braggaðist vel eftir tvær aðgerðir og hefur náð sér á strik síðan þá.
Í dag sást til hans þar sem hann sat og beið eftir því að opnað væri fyrir sér í verslun A4 í Skeifunni en hann heldur sig þar reglulega og stendur að sögn starfsmanna vaktina oft með þeim. Ummæli við færsluna sem birt var í dag inni á Facebook-hópnum Spottaði Diegó hljóða á þennan veg:
hann fær vonandi borgað fyrir útkall fyrst að það gleymdist að segja honum að það væri lokað í dag
Hann á að hafa rafrænan aðgang þegar honum hentar
Hann skilur það alveg, hann er bara að athuga hvort það blási nokkuð inn þarna þar sem hurðarnar falla saman
Diego var til umfjöllunar í fréttum Stöðvar 2 árið 2022 þar sem fram kom að fólk væri að gera sér sérstaka ferð í Skeifuna til að berja hann augum.