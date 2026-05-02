Óska þess að ákvörðun um spítalann liggi fyrir sem fyrst Lovísa Arnardóttir skrifar 2. maí 2026 12:11 Spítalinn var tekinn í notkun fyrir nær hundrað árum, 1927. Eyjafjarðarsveit Sveitarstjórn í Eyjafjarðarsveit leggst alfarið gegn því að starfsemi á Kristnesspítala verði lögð niður. Töluvert hefur verið fjallað um óvissu um framtíð starfsemi á spítalanum vegna viðhalds- og innviðavanda. Sveitarstjórnin óskar þess í nýrri bókun að ákvarðanir um spítalann liggi fyrir hið fyrsta, að endurhæfing verði áfram á Kristnesi, að ríkið skýri sem fyrst framtíðarstöðu eignarhalds á íbúðarhúsnæði á svæðinu og að, ef starfsemi Kristnesspítala verði flutt eða lögð niður, hefjist tafarlaust vinna við að finna húsnæðinu ný not, innan eða utan eignarhalds ríkisins. Þá óskar sveitarstjórn eftir því að sveitarfélagið verði virkur þátttakandi í ákvörðunum um framhaldið. Á Kristnesspítala fara fram endurhæfingar- og öldrunarlækningar Sjúkrahússins á Akureyri. Þar er einnig útibú frá Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands. Kristnesspítali var tekinn í notkun 1927 og þá sem berklahæli. Kristnesspítali er staðsettur tíu kílómetrum sunnan Akureyrar, í Eyjafjarðarsveit. Óttast að búið sé að ákveða að loka Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar fjallaði um málið á síðasta fundi bæjarráðs og segir í bókun hennar að þau óttist að þegar liggi fyrir sú stefna að færa starfsemina frá Kristnesi og finna henni nýjan stað. Í fundargerð kemur fram að síðustu mánuði hafi verið unnið markvisst að því að fara yfir stöðu mála. Fundað hafi verið með stjórnendum sjúkrahússins og erindi send til heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, þingmanna kjördæmisins og á Ríkiseignir. Jafnframt hafi farið fram samtöl við þingmenn kjördæmisins sem hafa lýst áhyggjum af stöðunni. Í bókun segir að tillögur Eyjafjarðarsveitar hafi hingað til fyrst og fremst beinst að því að einfalda verkefnið með því að færa eignarhald íbúða, gatnakerfis og veitna af herðum ríkisins og úr umsjón Sjúkrahússins á Akureyri. Með því gæti stofnunin einbeitt sér að lögbundinni kjarnastarfsemi sinni. Málið hefur þó þróast á undanförnum misserum og umfang þess aukist með nýjum upplýsingum um afar slæmt ástand spítalans og íbúðarhúsnæðis á svæðinu, sem ekki lá fyrir í upphafi. „Ljóst er að þörf fyrir viðbrögð er nú bæði umfangsmeiri, viðkvæmari og brýnni en upphaflega lá fyrir,“ segir í bókun sveitarfélagsins. Hentar vel til endurhæfingar Þar kemur einnig fram að afstaða sveitarstjórnar sé skýr og að hún leggist gegn því að starfsemin verði lögð af á Kristnesi. Sveitarstjórn telur að sú aðstaða og það umhverfi sem þar hafi verið byggt upp í gegnum árin sé einkar vel til endurhæfingar fallin. „Sveitarstjórn leggur þó áherslu á að ef slík ákvörðun verði tekin, að leggja starfsemina alfarið af á Kristnesi, þá sé brýnt að slík ákvörðun liggi fyrir fljótt og örugglega svo unnt verði að hefja vinnu við að finna húsinu og svæðinu nýtt og farsælt hlutverk," segir að lokum. Þau biðla til stjórnvalda að stíga inn í þar sem hagsmunir almennings séu í húfi. 3. desember 2025 11:16 Sjö vilja stýra Sjúkrahúsinu á Akureyri Heilbrigðisráðuneytinu bárust sjö umsóknir um starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri. Ráðuneytið auglýsti starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri laust til umsóknar þann 26. febrúar síðastliðinn og rann umsóknarfrestur út 23. mars. 26. mars 2026 16:59 Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Fagráð Sjúkrahússins á Akureyri harmar skyndilegt brotthvarf Hildigunnar Svavarsdóttur, fyrrverandi forstjóra spítalans, úr starfi. 