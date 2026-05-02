Meiri­hlutinn á þingi fallinn, gremja í Gríms­ey og risa­dagur í í­þróttunum

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður rætt við prófessor í stjórnmálafræði um nýjan þjóðarpúls Gallup en samkvæmt honum er meirihluti ríkisstjórnarflokkanna á þingi fallinn. Þá verður rætt við íbúa í Grímsey sem er afar ósáttur með fyrirhugaðar breytingar á siglingum í eyjuna.

Þá segjum við frá spálíkani sem lektor vinnur að því að þróa sem skima á fyrir vannæringu hjá fólki en hann segir of marga liggja vannnærða á sjúkrastofnunum landsins sem falli í raun á milli skips og bryggju.

Átak reiðhjólabænda, Gul hjól, hófst í gær og stendur út mánuðinn en það snýr að vitundarvakningu bílstjóra um öryggi gangandi og hjólandi í umferðinni.

Þá verður farið um víðan völl í íþróttunum enda risastór dagur framundan þar. Tveir risaslagir í Bestu deildinni, áframhaldani fjör í Bónus-deild kvenna og þá hefst úrslitaeinvígi Vals og ÍBV í Olís-deild kvenna í handbolta í dag en Eyjamenn eru í marksmannsvandræðum fyrir leikinn.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

