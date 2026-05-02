Gulu hjólunum stillt upp á slysstöðum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Tvö hjól voru sett við Reykjaveg þar sem ekið var á tvö börn á hjólum síðasta vetur.
Átak Reiðhjólabænda, Gul hjól, hófst í gær og stendur út mánuðinn. Átakið snýr að vitundarvakningu bílstjóra um öryggi gangandi og hjólandi í umferðinni. Hjólum er stillt upp þar sem óhöpp eða slys hafa átt sér stað.

Átakinu er ætlað að fá bílstjóra til að láta símann eiga sig, horfa í kringum sig, vera meðvitaðir um aðra í umferðinni, keyra á löglegum hraða, stoppa á gangbrautum og rauðum ljósum. Átakið er í samvinnu við og með stuðningi Samgöngustofu, Sjóvá, FÍB, Lögreglunnar, ÍSÍ, sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og er framkvæmt af Reiðhjólabændum.

Hjólin eru sett upp nærri stöðum þar sem ökumenn hafa valdið alvarlegum slysum á virkum vegfarendum á undanförnum misserum.

„Við vöknuðum bara eldsnemma milli fimm og sex og fórum af stað og byrjuðum að dreifa hjólunum. Við vorum búin að vera að mála þessi hjól núna undanfarnar vikur og undirbúa þetta,“ segir Sigurður Jónas Eggertsson, meðlimur Reiðhjólabænda og einn skipuleggjenda átaksins.

Alls staðar þar sem hjólin eru hafa orðið slys á fólki. Hjólin eiga því að minna fólk á að fara varlega á þeim stöðum þar sem leiðir ólíkra vegfarenda skerast.

„Til þess að vekja svona meiri athygli þar sem eru hættur. Það var til dæmi búið að aka þarna í Laugarneshverfinu tvisvar á krakka þarna við gangbraut. Við fundum ekki alveg nógu góðan stað þar nema utan um tréð þannig að við settum tvö hjól þar til þess að sjáist vel úr báðum áttum.“

Sigurður segir leyfi fyrir því að hafa hjólin uppi út maí en vonar að þau fái að standa lengur.

„Við erum að vona að, eins og þegar krakkarnir sjá gulan bíl, þá öskra þau alltaf á gulan bíl og slá í næsta eða eitthvað. Ef þau sjá gult hjól þá bara klappa þau þegar þau sjá gult hjól og þá muna allir eftir að kíkja eftir gangandi og hjólandi vegfarendum.“

Reiðhjólabændur stilla einu hjóli upp í Mjódd. Aðsend

Síðasta ár erfitt

Sigurður telur að slysum á hjólandi og gangandi hafi fjölgað síðustu ár en segir síðasta árið sérstaklega hafa verið erfitt.

„Okkur allavega blöskraði í haust þegar það var bara frétt eftir frétt eftir frétt að það var ekið á krakka eða gangandi. Konan sem lést á Suðurlandsbrautinni var móðir vinkonu minnar og árið 2017 var ekið á pabba á Sæbrautinni. Hann dó þar. Þannig að þetta slær svolítið nær hjá manni þegar maður les um slysin að maður vilji fara að gera eitthvað í þessu.“

Gult hjól við Sæbrautina. Aðsend

Hann segir símana athyglisþjófa en einnig sé fólk einfaldlega oft að flýta sér of mikið.

„Þegar það er svona mikil umferð, þó að þú sért að flýta þér, kemst þú ekkert fyrr heim þó að þú myndir fara örlítið hægar, aðeins varlega og horfa meira í kringum þig. Það myndi ekki breyta neinu upp á tímann sem það tekur að ferðast. Við erum öll að ferðast saman að komast heim eða hvert sem við erum að fara. Þetta á bara að vera samvinna milli allra í umferðinni og það bara gleymist oft að horfa á okkur sem erum á hjólum og gangandi.“

Hann tekur dæmi um þegar fólk ekur úr botnlanga og lítur aðeins í aðra átt, eftir bílum, en gleymir að líta í hina áttina eftir hjólandi og gangandi.

Meta hætturnar við hver gatnamót

Heldurðu að hjólreiðafólk þurfi eitthvað að passa sig betur líka?

„Við erum náttúrulega alltaf að passa okkur,“ segir hann og að á sinni ferð sé hann alltaf búinn að meta hætturnar á sinni leið. Það sé erfiðara fyrir krakka að gera það.

„Þeir eru ekkert komnir með þetta í hausinn hvar hætturnar liggja og þess vegna er svo mikilvægt að allir séu vakandi. Þú veist ekkert hver er að koma næst, hvort það sé einhver fullorðinn eða krakki eða einhver sem er ekki að passa sig,“ segir hann.

Gulu hjólunum hefur verið komið upp víða á höfuðborgarsvæðinu. Aðsend

Hann segir átakið um allt höfuðborgarsvæðið.

„Það eru hjól í Mosó, það eru hjól í Kópavoginum, það er í Breiðholtinu og Reykjavík og náttúrulega út um allt og svo á eftir að fara með þrjú hjól í Garðabæ og Hafnarfjörð.“

Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut

Alvarlegt slys varð við gönguljós á Suðurlandsbraut vestan við Reykjaveg um klukkan 10 í morgun þegar ekið var á gangandi vegfaranda. Tveir sjúkrabílar voru sendir á svæðið samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði og var einn fluttur á slysadeild. 

Setja sjálf upp um­ferðar­ljós og gagn­rýna ráða­leysi borgarinnar

Íbúar í Laugardal í Reykjavík stefna á að setja upp umferðarljós við gatnamót Kirkjuteigs og Reykjavegar þar sem keyrt hefur verið á þrjú börn í haust. Fyrst eitt barn á hjóli í september og svo tvö börn, annað á hjóli, í október. Laugarnesskóli er rétt fyrir ofan gatnamótin og börnin labba þarna yfir götuna til að komast í til dæmis skólasund og tómstundir eða á leið sinni heim. 

Batahorfur betri eftir umferðarslys við Skógarveg

Batahorfur aldraðrar konu sem ekið var á við Skógarveg í Fossvogi í síðustu viku eru betri. Konan var flutt mjög slösuð á slysadeild. Rannsókn lögreglu er enn í gangi. 

Ekið á gangandi vegfaranda

Lögreglunni barst tilkynning um umferðarslys í Smárahverfi í Kópavogi þar sem ekið var á gangandi vegfaranda. Hann hlaut minni háttar áverka á fæti.

