Innlent

Beittir lögreglutökum eftir ógnandi til­burði í mið­bæ

Lovísa Arnardóttir skrifar
Sjö gistu í fangageymslum eftir nóttina.
Sjö gistu í fangageymslum eftir nóttina. Vísir/Vilhelm

Ökumaður var handtekinn í Kópavogi eða Breiðholti í gær eftir stutta eftirför lögreglunnar. Í dagbók kemur fram að við handtöku hafi komið í ljós að hann hafi verið ölvaður og því eigi hann von á kæru vegna fjölmargra umferðarlagabrota.

Hann var ekki sá eini sem átti von á því. Í dagbók kemur fram að víða um höfuðborgarsvæðið hafði lögreglan afskipti af ökumönnum vegna gruns um akstur undir áhrifum. 

Þá var töluverður fjöldi einnig stöðvaður vegna hraðaksturs. Einn ók á 97 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 50, annar á 118 þar sem hámarkshraði er 80 og sá þriðji á 129 þar sem hámarkshraði er 80 kílómetrar á klukkustund. Allir voru þeir sektaðir á staðnum.

Sjö í fangageymslu

Fram kemur í dagbók að alls hafi sjö gist í fangageymslum eftir nóttina og að 105 mál hafi verið bókuð frá því klukkan 17 í gær og til klukkan fimm í nótt.

Í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi, á Stöð 1, var tilkynnt um ungmennaslagsmál en ekki kemur fram hvar þau fóru fram. Eitt ungmenni var flutt á lögreglustöð og sótt af foreldrum.

Þá var lögreglu tilkynnt um tvo menn með ógnandi tilburði í miðbæ Reykjavíkur. Báðir voru handteknir og fluttir á stöð. Í dagbók kemur fram að lögregla hafi þurft að beita lögreglutökum alveg þar til mennirnir voru komnir í fangaklefa. Ástand þeirra hafi verið svo slæmt.

Reykjavík Kópavogur Seltjarnarnes Lögreglumál

Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið