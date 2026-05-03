Fjórir hand­teknir vegna fjögurra líkams­á­rása

Lovísa Arnardóttir skrifar
Sjö voru vistaðir í fangaklefa í morgun. Vísir/Vilhelm

Einn var handtekinn í hverfi 108 vegna líkamsárásar og annar í hverfi 104 vegna húsbrots og líkamsárásar. Sá þriðji var handtekinn í 101 vegna eignaspjalla og líkamsárásar og sá fjórði í sama hverfi en hann neitaði að gefa upp kennitölu og gisti í fangaklefa. Frá því er greint í dagbók lögreglunnar.

Í dagbók kemur annars fram að mikill erill hafi verið hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og í nótt. Alls hafi 99 mál verið skráð hjá lögreglu frá klukkan 17 til fimm í morgun og að sjö hafi á þeim tíma verið vistaðir í fangaklefa.

Þjófnaður í verslunarmiðstöð

Lögreglan hafði einnig afskipti af ferðamanni í hverfi 105 sem var úti á nærfötunum og hafði villst af hótelinu sínu. Þá sinnti lögregla einnig útkalli í hverfi 101 vegna þjófnaðar og vegna þjófnaðar í verslunarmiðstöð í hverfi 103.

Þá var einn handtekinn vegna gruns um sölu og dreifingu vímuefna. Í dagbók kemur fram að maðurinn sé einnig grunaður um að vera á landinu í ólöglegri dvöl. Hann reyndi að komast undan lögreglu en var handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Í Hafnarfirði var óskað eftir aðstoð í iðnaðarhverfi vegna einstaklings sem hafði fallið niður stiga og vegna umferðaróhapps en þar hafði verið ekið á vegrið. Í Árbæ var svo einn handtekinn vegna hótana og vistaður í fangaklefa.

Lögreglan hafði einnig virkt eftirlit með samkvæmti Hell's Angels í Kópavogi í gær. 

