Fjórir handteknir vegna fjögurra líkamsárása Lovísa Arnardóttir skrifar 3. maí 2026 07:31 Sjö voru vistaðir í fangaklefa í morgun. Vísir/Vilhelm Einn var handtekinn í hverfi 108 vegna líkamsárásar og annar í hverfi 104 vegna húsbrots og líkamsárásar. Sá þriðji var handtekinn í 101 vegna eignaspjalla og líkamsárásar og sá fjórði í sama hverfi en hann neitaði að gefa upp kennitölu og gisti í fangaklefa. Frá því er greint í dagbók lögreglunnar. Í dagbók kemur annars fram að mikill erill hafi verið hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og í nótt. Alls hafi 99 mál verið skráð hjá lögreglu frá klukkan 17 til fimm í morgun og að sjö hafi á þeim tíma verið vistaðir í fangaklefa. Þjófnaður í verslunarmiðstöð Lögreglan hafði einnig afskipti af ferðamanni í hverfi 105 sem var úti á nærfötunum og hafði villst af hótelinu sínu. Þá sinnti lögregla einnig útkalli í hverfi 101 vegna þjófnaðar og vegna þjófnaðar í verslunarmiðstöð í hverfi 103. Þá var einn handtekinn vegna gruns um sölu og dreifingu vímuefna. Í dagbók kemur fram að maðurinn sé einnig grunaður um að vera á landinu í ólöglegri dvöl. Hann reyndi að komast undan lögreglu en var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Í Hafnarfirði var óskað eftir aðstoð í iðnaðarhverfi vegna einstaklings sem hafði fallið niður stiga og vegna umferðaróhapps en þar hafði verið ekið á vegrið. Í Árbæ var svo einn handtekinn vegna hótana og vistaður í fangaklefa. Lögreglan hafði einnig virkt eftirlit með samkvæmti Hell's Angels í Kópavogi í gær.