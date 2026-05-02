„Inga­son sýningin“ í öruggum sigri Brann

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kristall Máni Ingason er sjóðheitur um þessar mundir.
Kristall Máni Ingason skoraði og lagði upp mark í 3-1 sigri Brann gegn Fredrikstad.

Brann hefur nú unnið tvo leiki í röð með Kristal Mána fremstan í flokki en hann skoraði þrennu í síðasta leik og fylgdi þeirri frábæru frammistöðu vel eftir. Fram að því hafði Brann gengið illa í upphafi tímabils en liðið er nú komið upp í 5. sæti norsku deildarinnar.

Í textalýsingu Verdens Gang er leiknum lýst sem „Ingason sýningunni“ en Kristall Máni átti frábæran leik gegn Fredrikstad í dag og byrjaði strax með látum.

Hann skoraði á 6. mínútu leiksins og lagði síðan upp mark fyrir Joachim Soltvedt um miðjan seinni hálfleik. Kristall var nálægt því að skora sjálfur annað mark í upphafi seinni hálfleiks en skaut yfir af stuttu færi.

Bard Finne skoraði svo þriðja markið í uppbótartíma, rétt áður en Fredrikstad lagaði stöðuna með sárabótarmarki.

Brann hefur nú unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum í deild og bikar. Næsta verkefni verður hins vegar mjög erfitt, á útivelli gegn Bodö/Glimt í bikarkeppninni. Spennandi verður að sjá hvort Kristall haldi áfram að draga vagninn fyrir Brann.

