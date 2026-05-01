Íslensku landsliðskonurnar í fótbolta Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir urðu í dag fyrstu Evrópubikarmeistarar kvenna með liði sínu BK Häcken.
Þetta varð ljóst eftir samanlagðan X-X sigur Häcken í úrslitaeinvígi gegn Guðrúnu Arnardóttur og liðsfélögum hennar í liði Hammarby. Liðin mættust í seinna skiptið í sínu einvígi á heimavelli Häcken í dag.
Fanney Inga stóð á milli stanganna í liði Häcken í leik dagsins á meðan að Thelma Karen byrjaði á meðal varamanna en kom inn á strax við upphaf seinni hálfleiks.
Hjá Hammarby var Guðrún Arnardóttir í byrjunarliði Hammarby en þurfti því miður að fara meidd af velli eftir um stundarfjórðungs leik.
Leikur dagsins bauð upp á mikla skemmtun en Häcken leiddi einvígið fyrir hann eftir 1-0 sigur í fyrri leiknum.
Häcken virtist vera að loka einvíginu nokkuð snemma leiks því eftir um níu mínútna leik hafði Felicia Schröder komið liðinu tveimur mörkum yfir.
Hammarby neitaði hins vegar að gefast upp. Mörk frá Sveu Rehnberg og Elin Sörum jöfnuðu leikinn og sáu til þess að einvígið stóð 3-2 Häcken í vil.
Þegar hins vegar var komið fram á 54.mínútu fullkomnaði Schröder þrennu sína með þriðja marki sínu og Häcken í leiknum og gulltryggði það mark 4-2 sigur Häcken í einvíginu sem og Evrópubikarmeistaratitillinn.
Fyrsta tímabilið að baki í Evrópubikar kvenna. Lið Häcken, með þær Fanneyju og Thelmu innanborðs, því fyrstu Evrópubikarmeistararnir.