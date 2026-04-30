Fótbolti

Klúðraði þremur vítum og var síðan rændur sigurmarki

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Carlos Vinicius sýndi ekki mikla snilli við vítapunktinn í gærkvöldi. Javier Vergara/Eurasia Sport Images/Getty Images

Brasilíski framherjinn Carlos Vinicius upplifði algjöra martröð í leik Gremio og Palestino í Suður-Ameríkubikarnum í gærkvöldi. Hann klúðraði þremur vítaspyrnum í röð og var síðan rændur sigurmarkinu.

Óheppni Vinicius við vítapunktinn er hreint ótrúleg og hefur vakið heimsathygli. Sama hvað hann reyndi, til hægri eða vinstri, varði markmaðurinn.

Ástæðan fyrir því að hann tók spyrnuna þrisvar var sú að markmaðurinn fór tvisvar of snemma af línunni. Það gekk ekki betur hjá Vinicius í þriðja skiptið því þá rann hann á rassinn.

Vinicius hélt að hann hefði bætt upp fyrir þetta allt saman í seinni hálfleik en markið sem hann skoraði var dæmt af vegna þess að boltinn hafði farið í hönd liðsfélaga hans skömmu áður.

Eftir þessa ótrúlegu óheppni Vinicius lauk leiknum svo með markalaustu jafntefli, þrátt fyrir að Palestino hafi fengið rautt spjald undir lokin. Gremio tókst ekki að skora löglegt sigurmark og fór heim í gremjukasti.

