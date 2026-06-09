Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid

Denzel Dumfries er búinn að skrifa undir samning hjá Real Madrid. Hann mun skrifa undir fjögurra ára samning líkt og Ibrahima Konate.
Forseti Real Madrid, Florentino Perez, er búinn að vera í kosningabaráttu innan félagsins. Þegar á henni stóð nefndi hann tvo leikmenn og þjálfara sem hann ætlaði að fá til liðsins. Eftir að Perez var endurkjörinn sem forseti félagsins er búist við að samningar sem hann var að auglýsa renni í höfn.
Bakvörður Inter Milan, Denzel Dumfries, var einn af leikmönnum sem hann nefndi að hann myndi kaupa og samkvæmt félagskiptafréttamanninum Fabrizio Romano er Dumfries búinn að skrifa undir samning.
🚨 Denzel Dumfries has signed his official contract at Real Madrid after medical done last week.It will be valid for 4 years, same as Ibou Konaté - June 2030.Inter receive €20m. pic.twitter.com/bVwvuqYbLx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026
🚨 Denzel Dumfries has signed his official contract at Real Madrid after medical done last week.It will be valid for 4 years, same as Ibou Konaté - June 2030.Inter receive €20m. pic.twitter.com/bVwvuqYbLx
Dumfries gekk til liðs við Inter Milan árið 2021 og hefur orðið ítalskur meistari þrisvar með félaginu auk þess hefur hann unnið ítalska bikarinn tvisvar. Hann er 30 ára gamall og er hugsað að hann komi í stað Carvajal í vörn Real Madrid en hann er á förum frá félaginu.
Með Perez sem forseta má búast við að Ibrahima Konate verði tilkynntur sem leikmaður félagsins bráðum ásamt Jose Mourinho sem þjálfara félagsins.
Dumfries er nú staddur með hollenska landsliðinu sem á sinn fyrsta leik á HM gegn Japan á sunnudaginn.
Florentino Pérez fagnaði sigri í forsetakosningum Real Madrid á Spáni. Greint er frá tíðindunum í spænskum fjölmiðlum.
José Mourinho hefur skrifað undir samning og verður kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Real Madrid ef Florentino Perez vinnur forsetakosningar félagsins þann 7. júní.