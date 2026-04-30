Nottingham Forest vann Aston Villa í fyrri leik liðanna í undanúrslitum Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld. Crystal Palace fagnaði sigri á útivelli í Sambandsdeildinni.
Forest vann Villa 1-0 í kvöld með marki Chris Wood úr vítaspyrnu, tuttugu mínútum fyrir leikslok. Lucas Digne fékk vítið dæmt á sig þegar hann sveiflaði hendinni frá búknum og fékk boltann í hana.
Unai Emery, stjóri Villa, hefur unnið Evrópudeildina fjórum sinnum sem þjálfari en þarf nú að finna leið til að snúa einvíginu sér í vil í Birmingham eftir viku.
Í hinu undanúrslitaeinvíginu í Evrópudeildinni vann Braga 2-1 sigur gegn Freiburg í Portúgal, með sigurmarki Mario Dorgeles í uppbótartíma.
Sigurvegari keppninnar mun spila í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð.
Í undanúrslitum Sambandsdeildarinnar vann Crystal Palace góðan 3-1 sigur gegn Shaktar Donetsk í Póllandi. Palace er því langt komið með að ná inn í úrslitaleikinn en það ræðst í næstu viku.
Ismaila Sarr færði Palace draumabyrjun með marki á fyrstu mínútu en Daichi Kamada og Jörgen Strand Larsen skoruðu hin mörkin.
Leik Rayo Vallecano og Strasbourg, í hinu undanúrslitaeinvíginu, lauk með 1-0 sigri heimamanna á Spáni.