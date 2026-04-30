Ronaldo lenti í hörkurifrildi í toppslagnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 30. apríl 2026 13:45 Ronaldo fagnar marki sínu í gær. Abdullah Ahmed/Getty Images Cristiano Ronaldo skoraði sitt 970. mark á ferlinum í 2-0 sigri Al-Nassr gegn Al-Ahli í sádiarabísku úrvalsdeildinni en rifrildi hans við andstæðing vakti hvað mesta athygli. Al-Nassr situr á toppi deildarinnar með átta stiga forystu eftir sigurinn. Al-Ahli á leik til góða en aðeins fimm leiki eftir til að ná niður forskotinu. Tapið í gærkvöld var því rándýrt. بصناعة جواو فيليكس 🎯كريستيانو يرتقي عاليًا ويمنح النصر التقدم 🐐✨قصة هدف النصر الأول كاملًا 🟡⚽️#النصر_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/4oDXekiaCJ— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026 Á meðan leik stóð og eftir að honum lauk var Merih Demiral í rifrildi við Cristiano Ronaldo. Tyrkinn benti tveimur fingrum að Ronaldo, til marks um meistaratitlana tvo sem Al-Ahli hefur unnið í röð. Merih Demiral setti tvo Meistaraputta upp í loft. Eftir leik hellti hann sér svo yfir dómarana: „Dómgæslan var galin, ég sver það… Sjáðu löppina á mér. Ákvarðanirnar detta allar með Al-Nassr. Á hverju einasta tímabili er þeim gert auðveldara að vinna deildina. Þetta er í alvörunni ótrúlegt. Við erum stoltir hjá Al-Ahli, við fáum enga hjálp en við berjumst alltaf um titla." Ronaldo fagnaði sigrinum í toppslagnum innilega. Abdullah Ahmed/Getty Images Ronaldo svaraði einfaldlega fyrir sig. Með fimm fingrum, einn fyrir hvern Meistaradeildar Evrópumeistara bikar sem hann hefur unnið. Portúgalinn galaði líka: „Ég hef unnið Meistaradeildina fimm sinnum!" كريستيانو رونالدو ردًا على أحد جماهير الأهلي بعد المباراة ⚠️«أنا لدي 5 بطولات دوري أبطال.»#النصر_الأهلي | #استديو_ثمانية pic.twitter.com/7lt4RPP0VU— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026