Fótbolti

Ronaldo lenti í hörku­rif­rildi í toppslagnum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ronaldo fagnar marki sínu í gær. Abdullah Ahmed/Getty Images

Cristiano Ronaldo skoraði sitt 970. mark á ferlinum í 2-0 sigri Al-Nassr gegn Al-Ahli í sádiarabísku úrvalsdeildinni en rifrildi hans við andstæðing vakti hvað mesta athygli.

Al-Nassr situr á toppi deildarinnar með átta stiga forystu eftir sigurinn. Al-Ahli á leik til góða en aðeins fimm leiki eftir til að ná niður forskotinu. Tapið í gærkvöld var því rándýrt.

Á meðan leik stóð og eftir að honum lauk var Merih Demiral í rifrildi við Cristiano Ronaldo. Tyrkinn benti tveimur fingrum að Ronaldo, til marks um meistaratitlana tvo sem Al-Ahli hefur unnið í röð. 

Merih Demiral setti tvo Meistaraputta upp í loft.

Eftir leik hellti hann sér svo yfir dómarana:

„Dómgæslan var galin, ég sver það… Sjáðu löppina á mér. Ákvarðanirnar detta allar með Al-Nassr. Á hverju einasta tímabili er þeim gert auðveldara að vinna deildina. Þetta er í alvörunni ótrúlegt. Við erum stoltir hjá Al-Ahli, við fáum enga hjálp en við berjumst alltaf um titla.“

Ronaldo fagnaði sigrinum í toppslagnum innilega. Abdullah Ahmed/Getty Images

Ronaldo svaraði einfaldlega fyrir sig. Með fimm fingrum, einn fyrir hvern Meistaradeildar Evrópumeistara bikar sem hann hefur unnið. Portúgalinn galaði líka:

„Ég hef unnið Meistaradeildina fimm sinnum!“

Sádi­arab­ísk­i boltinn Sádi-Arabía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið