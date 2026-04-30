Atletico Madrid og Arsenal gerðu 1-1 jafntefli í fyrri undanúrslitaleik Meistaradeildarinnar í gærkvöld. Dómarinn var í aðalhlutverki og dæmdi þrjár vítaspyrnur en tók síðan eina þeirra til baka.
Viktor Gyökeres tók forystuna fyrir Arsenal með marki úr vítaspyrnu sem var réttilega dæmd eftir að brotið var á honum í teignum.
Julian Alvarez jafnaði síðan úr vítaspyrnu sem var mjög vafasöm. Ben White fékk boltann í fótinn og þaðan var hann á leiðinni langt framhjá en skoppaði í hönd White.
Vítin tvö sem var skorað úr má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
Stærsta málið í þessum leik var vítaspyrna sem var dæmd undir lokin.
Arsenal menn voru mjög ósáttir með vítið sem þeir höfðu fengið á sig en fannst eflaust réttlætinu fullnægt þegar þeir fengu síðan vítaspyrnu sjálfir.
Eberechi Eze var þá felldur í teignum af David Hancko og dómarinn dæmdi vítaspyrnu en dróg það til baka eftir að hafa skoðað atvikið aftur á myndbandi.
„Ég er brjálaður. Það er engin skýr og augljós villa við þennan vítadóm. Þetta breytir gangi leiksins og á þessu stigi, því miður, má þetta ekki gerast,“ sagði Mikel Arteta þjálfari Arsenal á blaðamannafundi eftir leik.
Vítaspyrnuna sem Arsenal fékk og missti má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.