Sjáðu vafa­sömu vítadómana sem gerðu Arteta „brjálaðan“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mikel Arteta var alls ekki ánægður að þessi vítaspyrna hafi verið tekin af Arsenal.

Atletico Madrid og Arsenal gerðu 1-1 jafntefli í fyrri undanúrslitaleik Meistaradeildarinnar í gærkvöld. Dómarinn var í aðalhlutverki og dæmdi þrjár vítaspyrnur en tók síðan eina þeirra til baka.

Viktor Gyökeres tók forystuna fyrir Arsenal með marki úr vítaspyrnu sem var réttilega dæmd eftir að brotið var á honum í teignum.

Julian Alvarez jafnaði síðan úr vítaspyrnu sem var mjög vafasöm. Ben White fékk boltann í fótinn og þaðan var hann á leiðinni langt framhjá en skoppaði í hönd White.

Vítin tvö sem var skorað úr má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Vítaspyrnur Atletico - Arsenal 1-1

Stærsta málið í þessum leik var vítaspyrna sem var dæmd undir lokin. 

Arsenal menn voru mjög ósáttir með vítið sem þeir höfðu fengið á sig en fannst eflaust réttlætinu fullnægt þegar þeir fengu síðan vítaspyrnu sjálfir. 

Eberechi Eze var þá felldur í teignum af David Hancko og dómarinn dæmdi vítaspyrnu en dróg það til baka eftir að hafa skoðað atvikið aftur á myndbandi.

„Ég er brjálaður. Það er engin skýr og augljós villa við þennan vítadóm. Þetta breytir gangi leiksins og á þessu stigi, því miður, má þetta ekki gerast,“ sagði Mikel Arteta þjálfari Arsenal á blaðamannafundi eftir leik.

Vítaspyrnuna sem Arsenal fékk og missti má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Átti Arsenal að fá annað víti?
