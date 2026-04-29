Veðurviðvörun verður í gildi í Madríd á meðan undanúrslitaleikur Atlético Madrid og Arsenal fer fram í kvöld. Búist er við mikilli rigningu, sterkum vindhviðum og hagléli inn á milli.
Spænska veðurstofan gaf út appelsínugula veðurviðvörun fyrir höfuðborgarsvæði Spánar sem gildir þangað til klukkan tíu í kvöld.
Spáð er um 30 millimetra úrkomu á klukkustund og miklum vindi með sterkum hviðum. Völlurinn á Metropolitano leikvanginum verður því rennblautur og má helst ekki mikið við því.
Tottenham fékk að finna fyrir því í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar hversu hættulegt það getur verið að spila á blautum velli. Leikmenn liðsins runnu mikið til í 5-2 tapi gegn Atlético.
Barcelona kvartaði líka undan vallaraðstæðum í átta liða úrslita einvíginu. Rigning hafði ekki áhrif á þann leik en Börsungar héldu því fram að grasið á vellinum hefði verið illa slegið.
Mikel Arteta, þjálfari Arsenal, ætlar samt ekki að nota erfiðar aðstæður sem afsökun.
„Við aðlögum okkur að aðstæðum og spilum bara eins vel og við getum. Síðustu níu mánuði, hugsið ykkur hvað við höfum heimsótt marga velli, spilað í alls konar aðstæðum og gegn alls konar andstæðingum,“ sagði Arteta á blaðamannafundi fyrir leik.
Leikur Atlético og Arsenal hefst klukkan 19:00 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.