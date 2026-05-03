Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ari Edwald er oddviti Miðflokksins í Reykjavík.
Ég heiti Ari Edwald, fæddur 1964 og ólst upp í Álfheimum. Gekk í Vogaskóla, Langholtsskóla og MS áður ég nam lögfræði við HÍ og seinna rekstrarhagfræði við University of San Fransisco. Í Vogunum átti ég mína vini og varði flestum lausum stundum í Tennis-og badmintonfélagi Reykjavíkur.
Ég hef átt nokkuð fjölbreyttan feril, en hvort sem starfsheitið hefur verið aðstoðarmaður ráðherra, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, stjórnandi fjölmiðla eða matvælafyrirtækis. Þá hafa stefnumótun og framkvæmd ýmissra verkefna skipað veigamikinn sess, þar sem leiða þarf ólíka aðila saman til að ná árangri. Stjórnmálin hafa líka verið skammt undan þegar fjallað er um vinnumarkaðinn, starfsumhverfi atvinnulífsins og þróun samfélagsins.
Ég tel að þessi bakgrunnur muni nýtast mér vel í störfum fyrir Reykvíkinga.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég hef mikla aðlögunarhæfni varðandi búsetu. Bjó um hríð á Stokkseyri sem var frábært og á ættir að rekja til Ísafjarðar. Líklegur á höfuðborgarsvæðinu.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Íslendingasögurnar eru í uppáhaldi og bækur um sturlungaöld. Einar Kárason lauk þeim heimi upp fyrir mér, hélt mikið upp á Óvinafagnað og Þórð Kakala.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi horfa til stjórnsýslukostnaðar. Hann er 50% hærri á íbúa hjá Reykjavík, en að meðaltali í 5 stærstu sveitarfélögum landsins.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Þær hrykkju skammt í stærri verkefnum. Líklega best að ávaxta í sjóði og veita árlega styrk til virðingarverðs framtaks íbúa í nærumhverfinu.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Maðurinn sem bjargaði borginni“ 😊
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Fer alveg eftir erindinu“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég hef ekki blaðrað því ennþá.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Gervigreind.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég held að flestir skilji að það þurfi að draga úr útgjöldum og hætta við Borgarlínu.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég spyr ChatGPT um margt milli himins og jarðar, flesta daga“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Miðflokkurinn er tilbúinn að taka þátt í meirihluta á grundvelli þeirra stefnumála sem hann hefur lagt fram. Ég get ekki séð neinn flokk í núverandi meirihluta í þeirri vorhreingerningu sem ráðist verður í eftir 16. maí.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Það er fullt af fólki í því og ég væri bara að bera í bakkafullan lækinn.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Reykjavík er falleg borg með sitt útsýni yfir sundin og fjöllin. Stærðin gefur höfuðborginni líka forskot t.d. varðandi menningu og afþreyingu, en þar eru líka vannýtt tækifæri til betri rekstrar og þjónustu við fólkið. Reyjavík á að vera í fyrsta sæti sem sá staður á íslandi þar sem fólkið og atvinnufyrirtækin vilja staðsetja sig.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Venjulega hafragraut eða gríska jógúrt. Skelli líka oft í alvöru brunch á frídögum þegar fleiri geta notið saman.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Borginni hefur árum saman verið stjórnað í beinni andstöðu við vilja íbúanna, t.d. varðandi skipulagsmál og samgöngur og grunnþjónustu við íbúana er illa sinnt. Stefna borgarinnar hefur hækkað verð á íbúðum um tugi milljóna króna og aukið verðbólgu. Samanburður á kennitölum við önnur sveitarfélög sýnir líka að borgin er illa rekin og þar á sér stað mikil sóun.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Stöðva glórulaus áform um rándýra Borgarlínu og bæta almenningssamgöngur með miklu hagkvæmari hætti. Rýmka vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins og auka framboð á íbúðum sem fólk hefur ráð á að kaupa. Greiða fyrir umferð svo við verjum ekki tveimur vinnuvikum á ári bara í að sitja föst! Bæta rekstur borgarinnar, við eigum ekki að vera með 50% hærri stjórnsýslukostnað á íbúa en önnur sveitarfélög. Þá höfum við ráð á að lækka skatta og gjöld og bæta þjónustu. Við þurfum fjölbreyttari lausnir í leikskólamálum, og sníða kennslu grunnskóla að þörfum nemenda. Gera eldra fólki kleift að vera sem lengst heima með margvíslegri samhæfðri heimaþjónustu og afslætti á gjöldum. Við þurfum aðstanda við samninga við íþróttafélög og við þurfum að fækka borgarfulltrúum í 15!“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég hef yndi af tónlist og er ófeiminn að taka undir. Það er erfitt að nefna eitt lag, en kannski hef ég oftast sungið: Frelsið er yndislegt.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ofurþéttingarstefnan og óraunhæfar kröfur sem hækka verð á íbúðum, þrenging gatna og fækkun bílastæða til að nefna það sem stendur uppúr.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Það hafa engin gælunöfn fests við mig, líklega vegna þess hvað ég heiti stuttu og einföldu nafni.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við í Miðflokknum setjum fram fá kosningaloforð og stöndum við þau. Við setjum þau þannig fram, eins og hér að ofan, að kjósendur geti auðveldlega gengið úr skugga um efndirnar (svörin við nr. 16).“