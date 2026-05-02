Fasteignasalinn Guðmundur Theódór Jónsson gekk að eiga sína heittelskuðu Ernu Guðrúnu Sigurðardóttur í dag, laugardaginn 2. maí.
Erna starfaði áður sem lögfræðingur hjá Umboðsmanni Alþingis en hún og Guðmundur hafa verið að stinga saman nefjum síðustu ár. Þau voru gefin saman af fulltrúa sýslumanns í dag á Hótel Rangá.
Þau birtu bæði myndir frá deginum á Facebook en Erna gerði sér lítið fyrir og klæddist tveimur kjólum, einum í athöfninni og öðrum eftir hana. Hamingjuóskum rignir yfir nýgiftu hjónin og á meðfylgjandi myndum má sjá þau sýnilega ástfangin.