Lífið

Guð­mundur og Erna eru gift

Freyja Þórisdóttir skrifar
Guðmundur Theódór Jónsson og Erna Guðrún Sigurðardóttir gengu í það heilaga í dag, þann 2. maí.
Guðmundur Theódór Jónsson og Erna Guðrún Sigurðardóttir gengu í það heilaga í dag, þann 2. maí. Facebook/Guðmundur Theódór Jónsson

Fasteignasalinn Guðmundur Theódór Jónsson gekk að eiga sína heittelskuðu Ernu Guðrúnu Sigurðardóttur í dag, laugardaginn 2. maí. 

Erna starfaði áður sem lögfræðingur hjá Umboðsmanni Alþingis en hún og Guðmundur hafa verið að stinga saman nefjum síðustu ár. Þau voru gefin saman af fulltrúa sýslumanns í dag á Hótel Rangá. 

Þau birtu bæði myndir frá deginum á Facebook en Erna gerði sér lítið fyrir og klæddist tveimur kjólum, einum í athöfninni og öðrum eftir hana. Hamingjuóskum rignir yfir nýgiftu hjónin og á meðfylgjandi myndum má sjá þau sýnilega ástfangin.

Þau hjónin eru stórglæsileg í klæðaburði og var Erna í stuttum blúndukjól í athöfninni en síðum hlýralausum brúðarkjól að henni lokinni.Facebook/Erna guðrún Sigurðardóttir
Í færslunni sem Erna birti kemur fram að athöfnin hafi farið fram á Hótel Rangá.Facebook/Erna Guðrún Sigurðardóttir
Tímamót Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.