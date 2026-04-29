Lífið

Dorrit djammaði með Adwoa Aboah á Sikil­ey

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Adwoa Aboah og Dorrit glæsilegar á Sikiley. Instagram

Athafnakonan, tískudrottningin og fyrrum forsetafrú Íslands Dorrit Moussaieff átti nýverið æðislega daga á Ítalíu þar sem hún fagnaði ástinni með vinum og djammaði með ofurfyrirsætunni Adwoa Aboah. 

Dorrit var stórglæsileg að vanda í ljósbláum galakjól en hún hefur fyrir löngu stimplað sig sem ein sú allra best klædda hérlendis og jafnvel úti í heimi. 

Dorrit ótrúlega elegant í brúðkaupinu.Instagram

Vinir hennar Georgina og Charles giftu sig á Sikiley og héldu stórglæsilegt sem Dorrit lýsir sem matreiðslu- og sjónrænni veislu sem kveikti á öllum tilfinningaskalanum. 

Það fór vel með Dorrit og Adwoa Aboah og birti hún mynd af þeim stöllum slaka á saman á dýnu umvafða satínklæðum. Aboah er bresk ofurfyrirsæta og leikkona sem hefur meðal annars prýtt forsíðu tískurisans Vogue og sömuleiðis setið fyrir hjá öllum helstu tískufyrirtækjunum. 

Dorrit, Aboah og fleiri vinir á Sikiley.Instagram

Hún er fædd árið 1992 og á eina dóttur en Aboah stofnaði sömuleiðis verkefnið Gurls Talk sem snýr að því að finna úrræði fyrir ungar konur og stelpur sem glíma við andleg vandamál og er jafnframt öruggur vettvangur fyrir þær til að ræða um þau. 

Ítalía Tíska og hönnun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

