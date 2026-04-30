Saksóknari í Kaliforníu hefur lagt fram ákæru á hendur poppstjörnunni Britney Spears vegna meints ölvunaraksturs.
Í apríl tilkynnti hin 44 ára Spears að hún hefði ákveðið að fara í meðferð eftir að hafa verið handtekin í mánuðinum áður vegna gruns um að keyra undir áhrifum áfengis og annarra vímuefna.
Samkvæmt ákæru á Spears yfir höfði sér ákæru vegna meints ölvunaraksturs hinn 4. mars, þegar hún var handtekin fyrir að aka reikult á miklum hraða, að því er fram kemru í frétt BBC. Talsmenn hennar hafa kallað atvikið algjörlega óforsvaranlegt.
Málið er á dagskrá dómstóla næsta mánudag, en óvíst er hvort hún mæti í eigin persónu.
„Hvort frú Spears muni mæta við fyrirtökuna verður ákvörðun sem tekin verður af henni og lögmanni hennar,“ sagði í ákærunni, sem var lögð fram á fimmtudag af hálfu saksóknaraembættisins í Ventura-sýslu í Kaliforníu.
Þetta var ekki í fyrsta skipti sem Britney fór í meðferð. Mikið var fjallað um það þegar hún gerði það síðast árið 2007 eftir að hafa fengið hálfgert taugaáfall og rakað af sér allt hárið.
Síðustu tuttugu ár hafa verið Britney erfið. Faðir söngkonunnar, Jamie Spears, var með forræði yfir dóttur sinni í þrettán ár, þangað til 2021, eftir að dómstóll í Los Angeles felldi niður forræði annarra yfir Spears og skipaði sérfræðing til að halda utan um líf hennar. Britney á tvo syni, Sean Preston og Jayden James, með fyrrverandi eiginmanni sínum, Kevin Federline, og hefur hún reynt að efla sambandið við strákana síðustu ár.
Á sama tíma hefur Britney valdið aðdáendum sínum og ástvinum miklum áhyggjum vegna undarlegrar hegðunar á samfélagsmiðlum, skrítinna dansmyndbanda og furðulegra yfirlýsinga.